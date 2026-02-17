Viradouro emociona a Sapucaí com homenagem à lenda viva Mestre Ciça

Olha a Viradouro o aí gente. A Unidos do Viradouro transformou a Marquês de Sapucaí em um grande tributo na noite desta segunda-feira (16). Terceira escola a desfilar, a vermelho e branco de Niterói levou para a Avenida o enredo “Pra Cima, Ciça!” e emocionou o público ao reverenciar a trajetória de Mestre Ciça, que completou 70 anos de vida e 55 dedicados ao Carnaval.

O desfile destacou a força e o legado do mestre de bateria, considerado um dos maiores nomes do samba. Com uma apresentação pulsante, a bateria mostrou a identidade marcante de Ciça, arrancando aplausos das arquibancadas e traduzindo em ritmo a grandiosidade de sua história. A homenagem celebrou não apenas o profissional, mas a figura humana que formou gerações de ritmistas e ajudou a construir momentos históricos na Avenida.

Um dos pontos altos da noite foi o retorno de Juliana Paes ao posto de rainha de bateria após 17 anos. Deslumbrante, a atriz mostrou sintonia com os ritmistas e protagonizou momentos de forte emoção ao lado de Mestre Ciça, reforçando o simbolismo do desfile.

Quem também brilhou foi a dançarina e influenciadora Lore Improta. Grávida do segundo filho, a musa atravessou a Sapucaí exibindo o barrigão e esbanjando carisma. Esposa do cantor Léo Santana, Lore realizou o sonho de desfilar grávida na Avenida, em um momento que uniu celebração da vida e emoção.

Com um desfile vibrante, carregado de respeito, memória e exaltação ao samba, a Viradouro reafirmou sua força no Grupo Especial e colocou a Sapucaí para cantar em homenagem a uma de suas maiores lendas vivas.

Grandioso, o desfile da Viradouro conseguiu reunir Mestres de bateria e intérpretes de outras escolas. O casal de mestre-sala e porta-bandeira da Beija-Flor, que havia desfilado antes, se apressou e desfilou novamente pela escola de Niterói.

Paulo Barros

Dono da ideia da bateria subir no carro alegórico em 2007, o carnavalesco Paulo Barros participou do desfile da Viradouro e foi as lágrimas durante todo o desfile.

Paulo Barros chorou durante boa parte do desfile. Sua obra de 2007 foi relembrada no desfile da Viradouro | Foto: Enzo Britto

Elogiado por uns e criticado por outros há 19 anos, Barros viu sua obra voltar a enfeitar a Marquês de Sapucaí.

Após o desfile, em entrevista a TV Globo, Barros se emocionou mais uma vez, elogiou Mestre Ciça e disse que poderia até morrer que estaria feliz.