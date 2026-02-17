Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Viradouro emociona a Sapucaí com homenagem à lenda viva Mestre Ciça

Escola de Niterói comemora desfile e vive expectativa pelo quarto título de sua história

relogio min de leitura | Escrito por Aretha Dossares com supervisão de Thiago Soares | 17 de fevereiro de 2026 - 03:51
Viradouro emocionou o público na Sapucaí
Viradouro emocionou o público na Sapucaí -

Olha a Viradouro o aí gente. A Unidos do Viradouro transformou a Marquês de Sapucaí em um grande tributo na noite desta segunda-feira (16). Terceira escola a desfilar, a vermelho e branco de Niterói levou para a Avenida o enredo “Pra Cima, Ciça!” e emocionou o público ao reverenciar a trajetória de Mestre Ciça, que completou 70 anos de vida e 55 dedicados ao Carnaval.

O desfile destacou a força e o legado do mestre de bateria, considerado um dos maiores nomes do samba. Com uma apresentação pulsante, a bateria mostrou a identidade marcante de Ciça, arrancando aplausos das arquibancadas e traduzindo em ritmo a grandiosidade de sua história. A homenagem celebrou não apenas o profissional, mas a figura humana que formou gerações de ritmistas e ajudou a construir momentos históricos na Avenida.

Um dos pontos altos da noite foi o retorno de Juliana Paes ao posto de rainha de bateria após 17 anos. Deslumbrante, a atriz mostrou sintonia com os ritmistas e protagonizou momentos de forte emoção ao lado de Mestre Ciça, reforçando o simbolismo do desfile.

Quem também brilhou foi a dançarina e influenciadora Lore Improta. Grávida do segundo filho, a musa atravessou a Sapucaí exibindo o barrigão e esbanjando carisma. Esposa do cantor Léo Santana, Lore realizou o sonho de desfilar grávida na Avenida, em um momento que uniu celebração da vida e emoção.

Com um desfile vibrante, carregado de respeito, memória e exaltação ao samba, a Viradouro reafirmou sua força no Grupo Especial e colocou a Sapucaí para cantar em homenagem a uma de suas maiores lendas vivas.

Grandioso, o desfile da Viradouro conseguiu reunir Mestres de bateria e intérpretes de outras escolas. O casal de mestre-sala e porta-bandeira da Beija-Flor, que havia desfilado antes, se apressou e desfilou novamente pela escola de Niterói.

Paulo Barros

Dono da ideia da bateria subir no carro alegórico em 2007, o carnavalesco Paulo Barros participou do desfile da Viradouro e foi as lágrimas durante todo o desfile.

Paulo Barros chorou durante boa parte do desfile. Sua obra de 2007 foi relembrada no desfile da Viradouro
Paulo Barros chorou durante boa parte do desfile. Sua obra de 2007 foi relembrada no desfile da Viradouro |  Foto: Enzo Britto

Elogiado por uns e criticado por outros há 19 anos, Barros viu sua obra voltar a enfeitar a Marquês de Sapucaí.

Após o desfile, em entrevista a TV Globo, Barros se emocionou mais uma vez, elogiou Mestre Ciça e disse que poderia até morrer que estaria feliz.

