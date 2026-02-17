Público na internet se 'derrete' com desfile da Viradouro: "pintou a campeã"

A Unidos do Viradouro realizou um desfile marcado por emoção e nostalgia na madrugada desta terça-feira (17), na Marquês de Sapucaí. Com um enredo em homenagem ao Mestre Ciça, a escola de Niterói revisitou momentos emblemáticos de sua trajetória sob o comando do diretor de bateria, apostando em referências afetivas que dialogaram com a comunidade e com o público.

Um dos pontos altos da apresentação foi a encenação que remeteu ao desfile de 2007, quando toda a bateria subiu em um carro alegórico, recurso repetido neste ano e recebido com entusiasmo nas arquibancadas.

Nas redes sociais, o desfile rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite. Internautas exaltaram a apresentação e apontaram a Viradouro como forte candidata ao título. “Eu tô encantada com a Viradouro”, escreveu uma usuária na plataforma X (antigo Twitter).

Outras publicações destacaram o impacto emocional do desfile. “Quem não se emocionou com a Viradouro pode cancelar a carteirinha de sambista. Viradouro campeã de 2026!”, afirmou outra internauta. Houve ainda quem classificasse a escola como “arrebatadora”, mencionando momentos como a paradinha da bateria, o público cantando o samba-enredo e a participação de Juliana Paes ao lado de Mestre Ciça.

A repercussão positiva consolida a Viradouro como um dos destaques da noite, junto da Beija-Flor.