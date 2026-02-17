Ritmistas da Viradouro contam emoção de tocarem em homenagem a Mestre Ciça

Mestre Ciça será o grande homenageado da noite pela Viradouro - Foto: Enzo Britto

Mestre Ciça será o grande homenageado da noite pela Viradouro - Foto: Enzo Britto

A Unidos do Viradouro, escola de samba de Niterói, vai apresentar, na madrugada desta terça-feira (17), segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio, uma grande homenagem ao seu mestre de bateria, Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça.

Embora a homenagem seja dedicada diretamente ao mestre, toda a bateria da Viradouro afirma se sentir representada pelo reconhecimento. Ritmistas da Furacão Vermelho e Branco conversaram com a reportagem de O São Gonçalo durante a preparação para o desfile e falaram sobre a expectativa de tocar em celebração ao “chefe”.

“Hoje é muita emoção. É o Ciça, né? É um cara que fez história no Carnaval, principalmente na Viradouro. Completar 10 anos na bateria homenageando ele é mais especial ainda”, afirmou Hugo Carvalho, que celebra uma década como ritmista da escola.

A esposa de Hugo, Natália Carvalho, que também completa 10 anos na bateria, destacou a importância do momento. “A emoção está à flor da pele. Ele é o mestre dos mestres, um cara excepcional. Já estou emocionada, muito ansiosa”, disse.

O filho do casal, Pedro Lucas, que fará sua segunda participação no desfile da Viradouro, resumiu o sentimento da família: “É muita emoção, vou chorar muito. Ele é muito brabo no Carnaval, muito bom”.

Já os irmãos Eduardo Henrique e Rosa Eliza, há três anos na escola, também falaram sobre a expectativa para a noite. “A ansiedade bate, não tem como mentir. É uma adrenalina gostosa. Desde a construção da primeira bossa até o primeiro ensaio, tudo é pensado para esse momento. Para o público é uma espera até o Carnaval chegar. Para a gente é diferente: termina um e já estamos pensando no outro”, afirmou Rosa. Eduardo completou: “Fazer parte desse trabalho é muito gratificante. A ansiedade é saudável. Ele é muito caloroso e atencioso com os ritmistas”.