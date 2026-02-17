Juliana Paes retorna à Viradouro como rainha de bateria após 17 anos

A atriz Juliana Paes voltou oficialmente ao posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro após 17 anos afastada da escola. Longe da vermelho e branco desde 2008, a artista retornou a convite do Mestre Ciça, diretor da bateria e grande homenageado do desfile deste ano, que levou à Marquês de Sapucaí um enredo em sua celebração.

Pouco antes de entrar na avenida, ainda na concentração, Juliana falou sobre a emoção de reassumir o posto e participar de uma homenagem dedicada ao amigo. “É uma mistura de sentimentos. É muita emoção, paixão, desejo de honrar o Ciça, desejo de honrar todas as baterias. Estou muito feliz, muito orgulhosa. Se puder resumir em uma palavra, é gratidão”, declarou.

Mesmo experiente na Sapucaí, a atriz admitiu que o nervosismo segue presente em momentos decisivos. “Lógico que estou ansiosa. Estou com a boca seca, coração disparado. Essa emoção é que vale a pena”, afirmou. Juliana também destacou o papel simbólico da rainha de bateria no desfile. “Apesar de não ser um quesito que valha nota, a gente tem a missão de empolgar a Sapucaí, de olhar nos olhos das pessoas, de fazer com que elas cantem. Eu sempre venho com essa missão: fazer quem estiver sentado levantar.”

Questionada se o retorno à escola seria pontual, apenas para participar da homenagem a Ciça, Juliana preferiu não antecipar decisões. “Hoje não é dia de falar disso. Hoje é dia de falar do Ciça, da Sapucaí, que está cada vez mais linda”, respondeu, mantendo o foco na celebração e deixando em aberto a possibilidade de permanência no posto.