Após incendiar casa da mãe, jovem incendeia residência da tia no Cubango

No caso do incêndio desta terça, a mulher teria ateado fogo em dois veículos e no telhado da garagem da casa da tia - Foto: Reprodução

Com intervalo de apenas dois dias, a mulher que tentou matar a própria mãe e incendiou a residência em Santa Rosa, em Niterói, no último domingo (28), é suspeita de incendiar a casa da tia, na Rua 22 de Novembro, em Cubango, durante a madrugada desta terça-feira (30). Veículos e parte da casa foram atingidos pelas chamas.

Considerada responsável pelas duas ações criminosas, a jovem sofre de esquizofrenia, de acordo com informações da família. No caso do incêndio desta terça, a mulher teria ateado fogo em dois veículos e no telhado da garagem da casa da tia.

Rapidamente o fogo tomou conta da porta e das janelas do imóvel, onde estavam cinco pessoas, que conseguiram sair sem ferimentos. Neste caso, o fogo não afetou a casa inteira.

A jovem permanece foragida e os familiares alegam ter medo pelas próprias vidas, uma vez que houve um segundo caso de incêndio em menos de 48 horas.

Durante a manhã desta terça-feira, familiares da jovem buscaram o Ministério Público (MP) para tentar pedir a prisão preventiva e ações mais severas.

Vaquinha virtual

Em razão dos estragos causados na residência, a mãe e a outra filha, estão organizando uma vaquinha virtual para ajudar na reconstrução do imóvel.

A vaquinha, que foi criada nesta segunda-feira (29), tem como intenção arrecadar R$ 50 mil, e nas primeiras horas já conseguiu o valor de R$ 26.922.

De acordo com a justificativa para a criação da vaquinha, a família explicou que durante o incêndio não conseguiram salvar nenhum bem material, apenas os cachorros da família