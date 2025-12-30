Suspeito morre e outro é detido após tentativa de roubo de veículo em São Gonçalo

Um suspeito morreu e outro foi detido após uma tentativa de roubo de veículo no início da noite desta segunda-feira (29), em São Gonçalo. O caso aconteceu por volta das 18h40, na Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, no Galo Branco.

De acordo com a Polícia Militar, um PM lotado no 12º BPM (Niterói), que estava fardado e seguia para o serviço de RAS no 7º BPM (São Gonçalo), presenciou dois homens em uma motocicleta abordando um veículo e anunciando o assalto. O militar, que estava num carro de aplicativo, tentou impedir o crime.

Ainda conforme a PM, um dos suspeitos teria apontado uma pistola em direção ao policial, que reagiu e efetuou disparos. Um dos envolvidos foi baleado e morreu no local. O outro tentou fugir, mas acabou detido por populares próximo à cena.

Um dos envolvidos foi baleado e morreu no local, e o outro acabou detido por populares | Foto: Divulgação

A ocorrência foi encaminhada para a 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registrado e será investigado.