Gustavo Mioto publica stories com indireta após término de Ana Castela e Zé Felipe

Poucas horas depois do anúncio oficial do término dos cantores sertanejos Zé Felipe e Ana Castela, o nome do também cantor Gustavo Mioto chamou a atenção do público nas redes sociais, após ele compartilhar um stories com o trecho da música "Pedido de Socorro", a qual a letra retrata o desgaste e o fim de um relacionamento. Rapidamente os internautas ligaram a postagem com o término dos famosos.

Na canção, o que mais chama a atenção são os versos carregados de sentimentos. “Você nem percebeu que aquele foi o nosso último: dorme com os anjos” e “Você nem percebeu que aquele foi o último dos últimos dos: eu te amo”. Além desses trechos emocionantes, ainda teve a narrativa dos sinais não observados e despedida não notada. “Meu pedido de socorro tava lá no meio das conversas chatas que você tanto ignorava”.

O conteúdo de Gustavo Mioto aumentou ainda mais as especulações entre os fãs, que acreditam que a publicação pode ser uma indireta.

Anúncio do término e pedido de respeito

O anúncio do fim do relacionamento entre os cantores chegou ao público na noite de sexta-feira (29), através de um comunicado divulgado por Zé Felipe. No texto, ele esclareceu que o término não foi motivado por conflitos. "Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho", disse, ressaltando que foi uma decisão dos dois e que foi tomada de forma madura.

O cantor ainda deixou claro que o sentimento entre eles ainda existe e aproveitou o momento para mostrar gratidão à família de Ana Castela. "Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim", revelou. Além disso, Zé Felipe ainda pediu compreensão dos fãs e criticou a criação de rumores. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela", escreveu.