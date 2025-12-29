Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Moradora de Santa Rosa tem casa incendiada pela própria filha em Niterói

Suspeita, que sofre de esquizofrenia, ameaçava mãe e irmã e provocou o incêndio

29 de dezembro de 2025 - 11:28
A suspeita teria despejado gasolina na área interna e externa da casa
Uma mulher de 59 anos teve a casa incendiada, e a principal suspeita é a própria filha. O caso aconteceu na manhã deste domingo (28), no bairro Santa Rosa, em Niterói. A vítima precisou ser resgatada do imóvel.

De acordo com uma segunda filha da vítima, que não estava na residência no momento em que as chamas se alastraram, a irmã sofre de esquizofrenia. Além disso, o relato informa que, durante o dia, a suspeita ameaçou inúmeras vezes incendiar a casa e pretendia matar a mãe.

A filha suspeita teria quebrado a janela do quarto da mãe, despejado gasolina dentro da casa e na área externa e, logo em seguida, provocado o incêndio. As chamas se espalharam rapidamente e destruíram o imóvel.

Segundo relatos, este não seria o primeiro caso em que a suspeita tenta matar a própria mãe e irmã. Em outras ocasiões, a família já teria sofrido ameaças e violência.

Militares do Corpo de Bombeiros e vizinhos se uniram para salvar a vítima e os animais de estimação da família de dentro da casa em chamas. Apesar do susto, a mulher não sofreu queimaduras, mas acabou inalando um pouco de fumaça.

Embora o incêndio tenha sido controlado, a casa ficou completamente destruída. A filha suspeita do crime segue foragida, e o caso está sendo investigado pelas autoridades.

