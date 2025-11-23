MC Brinquedo é detido após fugir de abordagem policial em São Paulo

O cantor de funk Vinícius Ricardo dos Santos Moura, conhecido como MC Brinquedo, foi detido na madrugada deste domingo (23/11), em São Paulo após ser flagrado conduzindo uma moto sem placa.

Segundo informações divulgadas pelo SBT, o artista não obedeceu à ordem de parada dada por policiais e iniciou uma fuga pelas ruas da capital paulista. Durante a perseguição, ele teria perdido o controle do veículo e caído, momento em que os agentes conseguiram detê-lo.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre quais medidas legais serão adotadas ou se o músico permanece sob custódia.