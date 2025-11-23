Ação internacional intercepta mais de 7 toneladas de cocaína em embarcações brasileiras

As duas embarcações haviam partido do litoral de Santa Catarina e levavam a droga disfarçada entre os materiais de pesca. - Foto: Divulgação

Uma articulação internacional de combate ao tráfico de drogas resultou na apreensão de mais de 7 toneladas de cocaína transportadas em duas embarcações pesqueiras de bandeira brasileira. Os barcos foram interceptados pela Marinha Portuguesa nos dias 17 e 20 de novembro, em águas internacionais próximas à Ilha da Madeira.

A operação foi possível graças ao compartilhamento de dados entre a Polícia Federal do Brasil e autoridades estrangeiras, permitindo a localização das embarcações em alto-mar. As duas embarcações haviam partido do litoral de Santa Catarina e levavam a droga disfarçada entre os materiais de pesca. No total, dez tripulantes, todos brasileiros, foram detidos pelas autoridades de Portugal.

A ação envolveu órgãos de segurança do Brasil, Portugal, Estados Unidos e instituições internacionais, impedindo que o carregamento chegasse ao continente europeu. As investigações e os procedimentos judiciais ocorrerão em território português, com acompanhamento da Polícia Federal, que reafirma seu compromisso no enfrentamento ao crime organizado transnacional.