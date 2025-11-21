Instagram Facebook Twitter Whatsapp
OSG faz por você: no mesmo dia da reportagem, moradores do Colubandê voltam a ser abastecidos

Moradores denunciaram falta d'água devido a entupimento de tubulações

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de novembro de 2025 - 15:33
Abastecimento voltou na última quarta-feira (19)
Abastecimento voltou na última quarta-feira (19)

No mesmo dia em que o jornal O SÃO GONÇALO, realizou uma reportagem sobre falta de água na Rua Caetano Silva, no bairro Colubandê, nessa quarta-feira (19), moradores voltaram a receber o serviço, após quase um mês desabastecidos.

Moradores da área denunciaram que, apesar de a concessionária Águas do Rio ter mandado funcionários outras três vezes, não conseguiram desentupir as tubulações da rua que leva água para as residências.

Após a reportagem do OSG ter ido ao local e acompanhar as reclamações dos moradores, a empresa enviou uma equipe com as ferramentas corretas para o serviço e os moradores voltaram a ter suas torneiras com água.

OSG faz por você: no mesmo dia da reportagem, moradores do Colubandê voltam a ser abastecidos

“Depois da visita, a Águas do Rio finalmente apareceu e consertou a água, a gente já estava há mais de uma semana sem nada, mesmo com três visitas anteriores que não resolveram. Então, de verdade, obrigado por terem dado atenção ao nosso caso", disse o morador.

