Atleta mirim de São Gonçalo conquista medalha em torneio internacional de jiu-jítsu

Maria Sophia mora com os pais e as irmãs no bairro Galo Branco e tem uma rotina equilibrada entre treino e estudos - Foto: Divulgação - Ascom

A gonçalense Maria Sophia de Vargas Falcão, de 8 anos, ganhou sua primeira medalha no Jiu-jítsu em uma competição fora do Brasil. A pequena atleta conquistou o terceiro lugar no torneio European Kids Jiu-Jitsu 2025, que foi realizado em Dublin, na Irlanda, no dia 8 de novembro.

Para participar deste campeonato, a atleta contou com o apoio do programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. O benefício é destinado a esportistas de alto rendimento de todas as modalidades, a partir dos 8 anos, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos.

Segundo a mãe da atleta, Thaina de Vargas Falcão, de 30 anos, Maria começou a treinar em 2023 e, no ano passado, passou a competir. Ela destaca a importância do programa.

“Como são muitos gastos, o programa ajuda demais. Ela é menor, então eu preciso ir junto para os torneios. E o Auxílio ao Atleta Gonçalense faz o sonho de participar dessas competições distantes se tornar realidade”, contou Thaina.

Maria Sophia mora com os pais e as irmãs no bairro Galo Branco e tem uma rotina equilibrada entre treino e estudos. A atleta pratica Jiu-jítsu em uma academia no Mutondo, com o mestre Alexandre Cruz, e na academia do seu pai, Victor Falcão, no Rocha.

“Minha família toda treina e, através do meu pai, comecei a treinar. Meus pais me incentivam a seguir forte competindo”, afirmou Maria.

A medalhista também conta sobre sua experiência na Europa e sobre seus sonhos no mundo esportivo.

“Eu amei treinar fora do Brasil, principalmente, com aula em outra língua. Gostei muito! Ainda sonho em ser campeã do Pan-Americano kids, do mundial de Dubai e em conquistar o primeiro lugar no europeu”, disse.

Para mais informações sobre o programa, a regulamentação está disponível no site: https://www.pmsg.rj.gov.br/esporte-e-lazer/projetos/auxilio-ao-atleta-goncalense/.