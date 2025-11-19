Moradores do Colubandê sofrem com falta de água há um mês

Procurada a concessionária Águas do Rio, informou que "equipes atuam neste momento na Rua Caetano Silva - Foto: Layla Mussi

Procurada a concessionária Águas do Rio, informou que "equipes atuam neste momento na Rua Caetano Silva - Foto: Layla Mussi

Moradores da Rua Caetano Silva, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, enfrentam falta de água há um mês devido ao entupimento das tubulações. Mesmo após o envio de cerca de quatro equipes pela Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento, o problema permanece sem solução.

Há quase um mês convivendo com torneiras secas por conta do bloqueio na encanação que deveria levar água às residências, os moradores cobram uma resposta da concessionária.

Leia também:

Polícia estoura fábrica de drogas e apreende meio milhão de reais em entorpecentes

Niterói lança segundo edital do Aluguel Universitário

"A gente liga para lá o tempo todo e eles já mandaram quatro equipes virem aqui e nenhuma das quatro resolveu nada. A última foi hoje de manhã. A moça (da Águas do Rio) mandou a equipe errada de novo, porque eles tinham que mandar o caminhão de alta pressão para poder desentupir a rede", explicou Jonh Lenon Ribeiro de Souza, de 32 anos.

Moradores da Rua Caetano Silva, em Colubandê, convivem há um mês com a falta de água devido a tubulações entupidas | Foto: Layla Mussi

De acordo com os moradores, o problema no abastecimento ocorre porque as tubulações estão entupidas com terra e a água não consegue chegar às torneiras, e o pouco que chega não tem condições de uso. A situação tem causado muita dor de cabeça aos residentes e comerciantes da região.

"De manhã cai aquele filete de água, a gente vai juntando no baldinho e vai sobrevivendo e comprando água para beber, porque a água que está caindo não dá para beber, ela está com resquício de barro, com areia, com terra, e para consumir a gente tem que comprar", disse o morador.



Em alguns casos, os moradores precisam recorrer à ajuda dos vizinhos, o que agravado pela idade tem dificultado ainda mais a situação.

"O vizinho que tem poço é quem está dando água para a gente, estamos dependendo dele. Tem sido muito difícil ficar sem água", disse o morador e comerciante Maurício da Rocha Dias, de 60 anos.

Alguns moradores estão recebendo ajuda de vizinhos | Foto: Layla Mussi

Procurada a concessionária Águas do Rio, informou que "equipes atuam neste momento na Rua Caetano Silva para restabelecer o abastecimento na localidade. A concessionária permanece à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp."

Sob supervisão de Marcela Freitas