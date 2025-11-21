Brasileiríssimo! Em nova aparição, Shawn Mendes é flagrado em terreiro com Ivete Sangalo

O cantor Shawn Mendes segue vivendo a cultura brasileira durante sua passagem ao país. Nesta quinta-feira (20), o artista canadense chamou atenção ao ser flagrado em um terreiro ao lado de Ivete Sangalo, em Salvador. Na imagem que circula nas redes sociais, os dois aparecem lado a lado, vestidos de branco, em um ambiente característico de casas de matriz africana.

A visita surpreendeu os fãs, que celebraram a proximidade entre Shawn e a cultura brasileira. Segundo relatos de quem estava no local, concedidos ao portal Metrópoles, o cantor acompanhou Ivete em um momento reservado e demonstrou interesse em conhecer tradições baianas.

Leia também:

Mensagem revelam que Vini Jr. teve um affair com Bia Miranda



Novo amor: Heloísa Périssé engata namoro com diretora de TV após separação

Brasileiríssimo

Desde que desembarcou no Brasil no início deste mês, Shawn Mendes vem aproveitando cada dia como um verdadeiro turista. Na última quarta-feira (19), ele já havia sido visto com Ivete Sangalo explorando a região da Gamboa, próxima à orla da Baía de Todos os Santos;

Nas redes sociais, fãs seguem brincando com o apelido “Shawngalo” e chamando o cantor de “filho mais velho” de Ivete Sangalo.