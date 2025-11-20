Justiça mantém prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

A prisão do proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi mantida na Justiça Federal. A defesa do bancário havia solicitado a revogação da prisão preventiva em habeas corpus apresentado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

O pedido de liberdade solicitado pela defesa foi negado pela desembargadora federal Solange Salgado da Silva.

No texto do seu despacho publicado nesta quinta-feira (19), a desembargadora afirmou que “há fortes indícios de que a organização criminosa se manteve em plena atividade, sendo a prisão necessária para cessar a continuidade delitiva”.

Segundo a desembargadora, “a complexidade do esquema, com o fornecimento de ‘informações inverídicas’ e a criação de ‘falsa narrativa’ ao Banco Central são indicativos do comportamento obstrutivo e da sofisticação da fraude que, somados ao amplo poder econômico do paciente, configuram um risco atual à ordem pública e à ordem econômica”.

As investigações indicam que o banco estaria relacionado à fraude de 12 bilhões. O banco Master sofreu uma ação de liquidação extrajudicial.

A defesa argumentou que na decisão de prisão não consta fatos concretos e separados que apontam risco atual relacionado a cada suspeito. Ainda segundo os advogados, manter o dono do banco longe das funções seria o suficiente para proteger contra riscos atribuídos aos investigados.

O Banco Master quase foi comprado pelo Banco de Brasília (BRB), por R$2 bilhões. Entretanto, em setembro deste ano, a transação foi impedida pelo Banco Central. A defesa de Vorcaro informou que depois da negativa, a instituição financeira apresentou ações de reorganização e que seguia os compromissos acordados. Além disso, indicam também que não existia processo acusatório no Banco Central contra o Master.

Poucas horas antes da prisão de Vorcaro, no momento em que ele tentava embarcar em São Paulo para sair do Brasil, a Fictor Holding havia anunciado a compra do Banco Master.