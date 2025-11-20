Rafaella Justus mostra presente que ganhou: 'Pessoa especial'

A influenciadora Rafaella Justus, de 16 anos, recebeu um presente especial e compartilhou nos stories do seu Instagram, na noite dessa quarta-feira (19). A adolescente é filha dos apresentadores Roberto Justus, de 70 anos e Ticiane Pinheiro, de 49 anos.

Rafa compartilhou uma imagem do buquê de flores que ganhou de presente e escreveu na legenda: “Acabei de receber flores de uma pessoa especial”. Logo em seguida, surgiu segurando o presente ao som da música “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, dublando a parte que diz: “Espero que ele te compre flores, espero que ele segure sua mão”.

Há pouco tempo, a jovem respondeu alguns questionamentos dos seguidores sobre planos de ter um relacionamento e revelou que pensa em namorar, mas escolheu esperar o momento ideal. “Pensar [em namorar] eu penso. Acredito que tudo vem na hora certa e que um namoro não é questão de idade, e sim de maturidade. No fim, é como dizem: antes só do que mal acompanhada”, disse.