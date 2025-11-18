Presidente do Banco Master é preso enquanto tentava sair do país

O presidente do banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal, na noite desta segunda-feira (17). A prisão ocorreu em Guarulhos, de onde se preparava para embarcar em uma viagem internacional. A PF monitorava o banqueiro há algum tempo.

Além de Vorcaro, outros três diretores do Banco Master foram presos, em uma ação realizada nesta terça-feira (18). Uma ação de busca e apreensão teve como alvo integrantes do Banco de Brasília. A compra de uma parcela do Banco Master pela instituição financeira do Distrito Federal havia sido reprovada pelo Banco Central, em setembro deste ano.

A Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF, busca coibir a emissão de títulos de crédito falsos por bancos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional.

Durante a ação, agentes da PF cumpriram cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária, além de 25 mandados de busca e apreensão. Também houve o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, concentradas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo. Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

As investigações apuram os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outros.