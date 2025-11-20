Novo amor: Heloísa Périssé engata namoro com diretora de TV após separação

As duas se aproximaram nos bastidores de uma produção exibida pelo Multishow - Foto: Reprodução/redes sociais

As duas se aproximaram nos bastidores de uma produção exibida pelo Multishow - Foto: Reprodução/redes sociais

A atriz Heloísa Périssé está vivendo um novo amor após o fim do casamento de mais de vinte anos com o diretor Mauro Farias, pai de sua filha caçula, Antônia, em outubro do ano passado.

Segundo informações do Jornal Extra, a artista começou a namorar a diretora de TV Leticia Prisco, que trabalhou com ela na segunda temporada do seriado Tem que Suar, exibido pelo Multishow em 2024. As duas se aproximaram nos bastidores da produção e, com o tempo, passaram a se envolver. Nas redes sociais, as interações entre elas acontecem de forma discreta desde o início do ano.

Segundo informações obtidas pelo portal Metrópoles, após iniciar o novo relacionamento, Heloísa apresentou a namorada à família, mas a mudança gerou uma certa tensão. Uma das filhas da artista rejeitou o namoro no começo.

Ainda segundo informações, a atriz chegou a viajar com Leticia para passar o Réveillon na Bahia, mas a filha decidiu não participar da comemoração. Mas a resistência inicial, porém, não estaria ligada ao relacionamento da mãe com uma mulher, e sim ao fim do casamento. Com o tempo, a situação passou a ser tratada de forma mais tranquila.

A atriz confirmou a relação ao portal de notícias do jornalista Hugo Gloss.