Rioprevidência teria investido R$ 2,6 bilhões no Banco Master

O Rioprevidência é o encarregado de realizar os pagamentos de aposentadorias e pensões - Foto: Divulgação

O Rioprevidência é o encarregado de realizar os pagamentos de aposentadorias e pensões - Foto: Divulgação

O fundo do Rioprevidência, encarregado do pagamento de aposentadorias e pensões a 235 mil servidores inativos do estado do Rio de Janeiro, investiu R$ 2,6 bilhões em fundos do grupo comandado pela instituição financeira Banco Master. Os valores foram aplicados durante 2024 e 2025, utilizando taxas apontadas como “mais atrativas” se comparada com a dos concorrentes.

O Tribunal de Contas do RJ (TCE-RJ) havia alertado os responsáveis pelo fundo, em maio deste ano, para “graves irregularidades”. O TCE, em outubro, fez mais uma crítica aos aportes e decidiu por uma tutela provisória com apensação na Rioprevidência, o que impediria de realizar novas transações com o Master.

Leia também:

Shopping em Itaipu apresenta 'Jardim do Noel' com espaço interativo para as crianças

Homem é preso depois de vender casa da ex-sogra sem permissão e aplicar golpe de R$ 35 mil



O Banco Central determinou, nesta terça-feira (18), o regime de administração especial temporária do Master, por cerca de 120 dias, além da liquidação da instituição financeira. Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal no momento em que tentava deixar o país, na noite desta segunda-feira (17).

Uma nota divulgado no site oficial , o Rioprevidência alegou que “o valor efetivamente investido [no Banco Master] foi de aproximadamente R$ 960 milhões, em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master S.A., e a operação segue regular, adimplente e plenamente enquadrada nos parâmetros legais e prudenciais”.