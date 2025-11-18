Homem é preso depois de vender casa da ex-sogra sem permissão e aplicar golpe de R$ 35 mil

Policiais civis da 74ª DP (Alcântara) prenderam um homem suspeito de vender a residência da ex-sogra sem permissão e dar um golpe de mais de R$ 35 mil, em São Gonçalo. A prisão foi realizada nesta segunda-feira (17), depois de uma longa investigação.

A Polícia Civil informou que o homem teria se apresentado como proprietário de uma casa localizada no bairro do Pacheco e persuadiu um casal a comprar o imóvel. Ainda segundo a corporação, o acusado ainda teria redigido o contrato particular, reconhecido somente sua assinatura no cartório e recebimento o valor através do PIX. Após os trâmites, ele entregou as chaves e bloqueou o casal no aplicativo de mensagem .

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Briga entre vizinhos termina com arma apreendida em Niterói

No momento em que as vítima tentaram entrar na casa, foram comunicados de que a proprietária era a ex-sogra do homem, e que ela não teria permitido a venda. Depois de registrarem a denúncia, os agentes deram início às investigações.

O acusado foi encontrado no bairro Luiz Caçador, onde foi preso e conduzido à delegacia.