Shopping em Itaipu apresenta 'Jardim do Noel' com espaço interativo para as crianças

O Shopping Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, dá início à temporada mais mágica do ano com a inauguração do Jardim do Noel, um espaço interativo criado para proporcionar uma imersão no universo encantado do Natal. A decoração temática transforma a Praça de Eventos em um cenário lúdico e iluminado, convidando o público a explorar cada detalhe e viver momentos de fantasia com toda a família.

Entre as atrações, o Carrossel do Jardim do Noel ganha atenção especial, encantando crianças e adultos. Exclusivo para participantes do programa de benefícios Clube+ Multicenter, o carrossel oferece momentos de alegria para crianças de até 14 anos e emociona pais e responsáveis ao resgatar memórias afetivas das tradições natalinas. Com luzes, música e um visual clássico, a atração se torna parada obrigatória nesta temporada festiva.

O espaço conta ainda com elementos que reforçam o clima natalino de forma interativa: o escorrega de cogumelo, as borboletas luminosas que dão movimento ao ambiente e o caminho iluminado que atravessa o interior de uma grande árvore de Natal garantem uma experiência completa de encantamento. Outra atração especial é o encontro com o Papai Noel, que pode ser registrado em uma experiência fotográfica realizada em parceria com a loja Print Studio.

As fotos podem ser adquiridas diretamente na loja ou acessadas por meio do Clube+. Unindo afeto, diversão e encantamento, o Jardim do Noel promete ser o destino perfeito para viver a magia natalina na Região Oceânica.

Funcionamento das Atividades:

– Jardim do Noel

Local: Praça de Eventos do Shopping Multicenter Itaipu

Funcionamento: Aberto ao público conforme o horário do shopping

– Carrossel do Jardim do Noel (Até dia 31/12)

Acesso: Exclusivo para participantes do Clube+ Multicenter

Pontuação necessária para resgate: 30 pontos

Sujeito à disponibilidade de ocupação

Horários:

Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingo: 12h às 21h

Regulamento disponível no app do Shopping Multicenter Itaipu

– Foto com Papai Noel (Até 24/12)

Horários (novembro): 14h às 20h

Feriados: 15h às 20h

Valor: A partir de R$ 29,90 pela Print Studio ou 300 pontos via Clube+

Regras completas no app do Shopping Multicenter Itaipu

Serviço:

Local: Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ