Shopping em Itaipu apresenta 'Jardim do Noel' com espaço interativo para as crianças
Outra atração especial é o encontro com o Papai Noel
O Shopping Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, dá início à temporada mais mágica do ano com a inauguração do Jardim do Noel, um espaço interativo criado para proporcionar uma imersão no universo encantado do Natal. A decoração temática transforma a Praça de Eventos em um cenário lúdico e iluminado, convidando o público a explorar cada detalhe e viver momentos de fantasia com toda a família.
Entre as atrações, o Carrossel do Jardim do Noel ganha atenção especial, encantando crianças e adultos. Exclusivo para participantes do programa de benefícios Clube+ Multicenter, o carrossel oferece momentos de alegria para crianças de até 14 anos e emociona pais e responsáveis ao resgatar memórias afetivas das tradições natalinas. Com luzes, música e um visual clássico, a atração se torna parada obrigatória nesta temporada festiva.
O espaço conta ainda com elementos que reforçam o clima natalino de forma interativa: o escorrega de cogumelo, as borboletas luminosas que dão movimento ao ambiente e o caminho iluminado que atravessa o interior de uma grande árvore de Natal garantem uma experiência completa de encantamento. Outra atração especial é o encontro com o Papai Noel, que pode ser registrado em uma experiência fotográfica realizada em parceria com a loja Print Studio.
As fotos podem ser adquiridas diretamente na loja ou acessadas por meio do Clube+. Unindo afeto, diversão e encantamento, o Jardim do Noel promete ser o destino perfeito para viver a magia natalina na Região Oceânica.
Funcionamento das Atividades:
– Jardim do Noel
Local: Praça de Eventos do Shopping Multicenter Itaipu
Funcionamento: Aberto ao público conforme o horário do shopping
– Carrossel do Jardim do Noel (Até dia 31/12)
Acesso: Exclusivo para participantes do Clube+ Multicenter
Pontuação necessária para resgate: 30 pontos
Sujeito à disponibilidade de ocupação
Horários:
Segunda a sábado: 10h às 22h
Domingo: 12h às 21h
Regulamento disponível no app do Shopping Multicenter Itaipu
– Foto com Papai Noel (Até 24/12)
Horários (novembro): 14h às 20h
Feriados: 15h às 20h
Valor: A partir de R$ 29,90 pela Print Studio ou 300 pontos via Clube+
Regras completas no app do Shopping Multicenter Itaipu
Serviço:
Local: Multicenter Itaipu
Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ