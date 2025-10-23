Yara, estudante desaparecida em São Gonçalo, é encontrada em situação de rua no Rio

A estudante Yara Mellani de Oliveira Pereira, 15 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (17) após sair de casa no bairro Novo México, em São Gonçalo, onde vive com a mãe e mais três irmãos, foi encontrada pelo Conselho Tutelar no Rio de Janeiro.

Segundo informações passadas pela mãe de Yara, Tatiane de Oliveira Pereira, 35 anos, à reportagem de O SÃO GONÇALO, a adolescente teria sido encontrada na noite de segunda-feira (20) em situação de rua na Central do Brasil, quando foi levada para um abrigo no Méier, Zona Norte do Rio.

"O Conselho Tutelar me avisou, na terça de manhã, que ela havia sido encontrada na noite anterior na Central do Brasil e que teria sido levada para um abrigo no Méier, local onde eles foram contactados e estavam indo buscá-la. Mas, ao chegarem no abrigo, Yara havia fugido novamente. Fiquei desesperada, peguei um carro de aplicativo e rodei o Méier até às 23h procurando por ela. Depois peguei um ônibus e fui para a Central e fiquei até às 2h, pra ver se ela aparecia. Cheguei em casa 3h da manhã e nada da minha filha. Foi quando, nesta quarta-feira, o Conselho Tutelar me informou que haviam encontrado ela e iriam trazê-la para São Gonçalo", contou a mãe.

Leia também

Perseguição da Polícia Federal na Rodovia Presidente Dutra termina em acidentes e morte

São Gonçalo é representado na 4ª Conferência Nacional LGBTQIA+ em Brasília



Ainda de acordo com Tatiane, Yara segue no Conselho Tutelar e poderá receber a visita da mãe nesta sexta-feira (24).

"Ela está bem, graças a Deus. Mas a moça que atende a minha família não está lá hoje, então a Yara vai ficar no acolhimento e amanhã vou até o Conselho para conversarmos. Acredito que esse tempo seja para que eles possam conversar com ela e entender o que está acontecendo", contou a mãe da estudante.

Relembre o caso

Yara Mellani de Oliveira Pereira, 15 anos, desapareceu após sair de casa na manhã da última sexta-feira (17) para ir à casa de um tio, no bairro Novo México, em São Gonçalo. De acordo com a mãe da adolescente, elas haviam tido uma discussão normal de mãe e filha, sobre comportamento e planos para o futuro, e em meio a discussão, a mãe afirmou que iria mandá-la para a casa da avó, em Santa Izabel, para morar de vez por lá.

"Foi então que pedi para que ela fosse à casa do meu tio para ligar para minha mãe e avisar que estava indo. Mas, na minha cabeça, esse era apenas o tempo dela pensar, refletir, e quando retornasse da ligação, eu iria falar que daria mais uma chance, porque a minha intenção era que ela pensasse sobre suas atitudes, mas acabou que ela não voltou e nem mesmo chegou a ir à casa do meu tio", contou Tatiane, mãe de Yara.

De acordo com Tatiane, a filha sempre foi criada com zelo e cuidado, e nunca teve o costume de ficar "solta" pela rua, o que aumentou ainda mais sua preocupação com a falta de notícias da filha.

A última vez que Yara havia sido vista foi na manhã de sexta-feira (17), em um ponto de ônibus do bairro, quando, segundo relatos de uma moça que estava no local, ela pediu informações sobre qual ônibus poderia pegar para ir para o Rio.