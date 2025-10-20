Você viu Yara? Jovem de 15 anos está desaparecida após sair de casa em São Gonçalo

Familiares da estudante Yara Mellani de Oliveira Pereira, 15 anos, estão em busca de informações sobre o paradeiro da adolescente, que desapareceu após sair de casa na manhã da última sexta-feira (17) para ir à casa de um tio, no bairro Novo México, em São Gonçalo, onde ela também vive com a mãe e mais três irmãos.

“Nós tivemos uma discussão, normal de mãe e filha, sobre comportamento, sobre planos para o futuro, e eu falei que iria mandar ela para a casa da minha mãe, em Santa Izabel, mas ela queria ir sem avisar. Foi então que pedi para que ela fosse à casa do meu tio para ligar para minha mãe e avisar que estava indo. Mas, na minha cabeça, esse era apenas o tempo dela pensar, refletir, e quando retornasse da ligação, eu iria falar, daria mais uma chance, porque a minha intenção era que ela pensasse sobre suas atitudes, mas acabou que ela não voltou e nem mesmo chegou a ir à casa do meu tio", contou Tatiane de Oliveira Pereira, 35 anos, mãe de Yara.

De acordo com Tatiane, a filha sempre foi criada com zelo e cuidado, e nunca teve o costume de ficar "solta" pela rua, o que aumenta ainda mais sua preocupação com a falta de notícias da filha.

"A Yara é uma menina que nunca ficou andando por aí, não cresceu largada. Sempre vigiei as redes sociais dela, inclusive. Ela não sabe andar sozinha, o que me faz ficar ainda mais preocupada. Ela estuda, mas sempre teve poucos amigos, e não tem celular, ela usava o meu quando queria conversar com alguém", contou Tatiane.

Leia também:

Orcas são flagradas nadando nas águas da Barra da Tijuca

Itaboraí inicia 8ª semana da Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante 2025



Ainda segundo a mãe da adolescente, a última vez que Yara foi vista foi na manhã de sexta-feira (17), em um ponto de ônibus do bairro.

"Uma moça que estava no ponto viu a minha filha, e depois de divulgarmos o desaparecimento, ela entrou em contato e deu a descrição da roupa que ela estava vestindo, dizendo que pediu informações sobre qual ônibus poderia pegar para ir para o Rio. A moça disse ainda que achou a voz da Yara tão infantil que por isso passou a reparar nas ações dela. Mas fora isso, não tivemos mais nenhuma informação. Ela estava sem bolsa, sem documentos, sem dinheiro, e nem ao menos tomou café da manhã antes de sair de casa",

Ponto de ônibus onde Yara foi vista pela última vez | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

A jovem de 15 anos saiu de casa vestindo um short jeans, uma camisa masculina e sandália Kenner.

A família de Yara busca informações sobre o paradeiro da adolescente de 15 anos | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

"A única coisa que já tinha acontecido em relação às nossas discussões naturais de mãe e filha é o fato da Yara ir para a casa da minha mãe, o que não aconteceu dessa vez. Ela nunca tinha saído de casa assim, desaparecido, fugido, nada disso. Ela só ficava dentro de casa, nunca foi de balada, de sair, só vivia aqui com a gente, em família

A mãe da jovem realizou o registro de desaparecimento na 74ª DP (Alcântara), mas ainda não recebeu nenhuma atualização sobre o paradeiro da filha.

A família pede para aqueles que tenham alguma informação sobre Yara, que entrem em contato pelos números: (21) 96453-1377 (apenas wpp) ou (21) 974819147 (wpp ou ligação).