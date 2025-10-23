Perseguição da Polícia Federal na Rodovia Presidente Dutra termina em acidentes e morte

A carga de granito, transportada por um dos caminhões, caiu e se espalhou pela pista - Foto: Reprodução - TV Globo

A carga de granito, transportada por um dos caminhões, caiu e se espalhou pela pista - Foto: Reprodução - TV Globo

Um perseguição da Polícia Federal a um carro que transportava drogas resultou em diversos acidentes, com um homem morto e outro preso, na Rodovia Presidente Dutra, com direção a São Paulo, próximo a Piraí (RJ), durante a madrugada desta quinta-feira (23).

Os policiais federais tentaram se aproximar de um táxi, na altura do quilômetro 233, por volta de 1h da manhã. Porém, o motorista do veículo iniciou uma fuga na contramão da via de subida, em alta velocidade, dando origem à perseguição, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal.

Leia também:

Pedro sofre fratura no antebraço durante jogo contra o Racing

Comédia ácida 'Volpone' estreia no Teatro Municipal de São Gonçalo neste sábado (25)

Ainda segundo a PRF, o táxi atingiu de frente outro carro, no quilômetro 227, sentido São Paulo. Os dois ocupantes desse veículo sofreram ferimentos graves e foram socorridos para o Hospital São João Batista, localizado em Volta Redonda.

Entretanto, o taxista não teve ferimentos e foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com o homem foram encontrados cerca de 60 quilos de cocaína que seriam levados à comunidade de Acari, na Zona Norte do Rio.

Após esse caso, a pista precisou ser bloqueada, o que causou uma fila de veículos. A PRF informou também que, ao longo do engarrafamento, três caminhões bateram, próximo do quilômetro 225, em um engavetamento. Um homem, que seria motorista de um dos caminhões, morreu depois de ficar preso às ferragens. Equipes do bombeiros e peritos atuam no local.

A carga de granito, transportada por um dos caminhões, caiu e se espalhou pela pista.