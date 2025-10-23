São Gonçalo é representado na 4ª Conferência Nacional LGBTQIA+ em Brasília

Entre os dias 21 e 25 de outubro, Brasília (DF) sedia a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, um dos mais importantes espaços de debate e formulação de políticas públicas voltadas à comunidade LGBTQIA+ no país. O evento, realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), reúne 1.250 delegados de todos os estados brasileiros, representando o poder público e a sociedade civil organizada.

A conferência, que retorna após nove anos sem edições, é organizada pelo Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ (CNLGBTQIA+), em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). O encontro tem como tema central “Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+” e busca definir diretrizes e ações concretas para o fortalecimento das políticas públicas de diversidade e inclusão no Brasil.

A cerimônia de abertura contou com a presença de grandes nomes de importância nacional, incluindo a secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, além de autoridades dos Três Poderes, representantes da sociedade civil e lideranças políticas. Participaram, entre outros, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; a ministra das Mulheres, Márcia Lopes; o ministro substituto da Cultura, Márcio Tavares; e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Vieira de Mello Filho. Também marcaram presença as deputadas Daiana Santos, Duda Salabert, Erika Hilton, Jandira Feghali, Maria do Rosário e Luizianne Lins, além da senadora Teresa Leitão.

Representando o município de São Gonçalo (RJ), o ativista Walace Ferreira, presidente do Grupo Gay Atitude, participa como delegado da sociedade civil no Eixo Temático de Empregabilidade e Renda, uma das discussões mais relevantes para o fortalecimento da inclusão e da igualdade de oportunidades para pessoas LGBTQIA+. Walace também é o idealizador da Feira de Empregabilidade LGBT de São Gonçalo, iniciativa pioneira realizada junto ao Grupo Gay Atitude, que tem contribuído para ampliar o acesso de pessoas LGBTQIA+ ao mercado de trabalho e promover a valorização da diversidade nas empresas.

Também participaram da conferência Angélica Oliveira, uma das contempladas do Projeto Acolher, e Daiana Reis, advogada do município de Maricá (RJ), que tem atuado ativamente na luta pelo fortalecimento do Conselho Municipal LGBT de Maricá.

A presença de representantes de São Gonçalo e da região metropolitana reforça o compromisso do estado do Rio de Janeiro com a defesa dos direitos humanos, a diversidade e o desenvolvimento de políticas públicas que garantam dignidade, respeito e oportunidades iguais para todas as pessoas LGBTQIA+.