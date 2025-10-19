Jornalista Jourdan Amóra, diretor de A Tribuna, morre aos 86 anos

Faleceu na manhã deste domingo (19) o jornalista Jourdan Amóra, que exercia a função de diretor do jornal A Tribuna. Ele estava internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) há aproximadamente duas semanas e teve sua morte causada por falência múltipla dos órgãos.

Jourdan Norto­n Wellington de Barros Amóra nasceu em Araçuaí (MG), em 6 de maio de 1938, e foi criado em Niterói. Filho do cearense Geographo Barros Amóra e da mineira Maria Neiva Tanure Amóra, ele cresceu rodeado por livros, histórias de militância e os sons das máquinas de impressão.

Aos 14 anos, fundou o jornal Praia das Flechas, voltado à vida social do bairro, que logo evoluiu para a Folha Juvenil. Naquela época, também presidiu a Federação dos Estudantes Secundários de Niterói (FESN) e editou o jornal A Voz da FESN.

Trabalhou, entre outros, no Jornal Última Hora. Por sua independência, Jourdan, assim como o Jornal A Tribuna, foi perseguido na época da ditadura militar. Atulmente, atuava como diretor do Jornal A Tribuna e do Jornal de Icaraí.



Casado desde 1972 com a professora Eva de Loures Amóra, Jourdan definiu sua união como “a mais longa e leal redação da vida”. Eva faleceu em 9 de setembro deste ano. O casal deixa os filhos Gustavo e Luis Jourdan, que são responsáveis pelo jornal atualmente.

Ainda não há informação sobre sepultamento.

