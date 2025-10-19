Teatro Municipal de SG vai receber festival sobre tecnologia e diferentes espetáculos na próxima semana

O próximo fim de semana no Teatro Municipal George Savalla Gomes vai começar com um festival especial sobre tecnologia, educação e inclusão, na sexta-feira (24). No sábado (25), o local recebe duas peças de comédia e, no domingo (26), haverá um espetáculo infantil cheio de fantasia para encantar o público.

Na sexta, às 19h, haverá um festival gratuito que vai explorar como a tecnologia pode quebrar barreiras e como a inclusão se torna a maior força para transformar o aprendizado. O LIFT Festival contará com a presença de especialistas. O evento tem classificação livre e os ingressos devem ser retirados pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/lift-festival-educacao-tecnologiainclusao/3132385.

No sábado, às 15h30, o espetáculo “Volpone” chega ao teatro. A peça é uma comédia clássica para conhecer Volpone, um velho rico que vive pregando peças em seus bajuladores, dizendo estar à beira da morte para lhes arrancar fortunas e vantagens. A classificação é 10 anos. Os ingressos devem ser adquiridos através do link: https://www.sympla.com.br/evento/volpone-25-10-as-15-30-em-saogoncalo/3136898.

A comédia “Mudança de Hábito” vai começar às 19h de sábado. A peça conta a história de Deloris Van Cartier, uma irreverente cantora de boate, que após testemunhar um crime, é forçada a se esconder em um convento para garantir sua segurança. A classificação é de 12 anos. Os interessados devem adquirir o ingresso pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/mudanca-de-habito-25-10-em-sao-goncalo/3131155.

Já no domingo, às 10h30, o Encantado Mundo Mágico de Oz conta a história de Dorothy, que deseja voltar para casa e é informada de que deve encontrar o Mágico de Oz. Em sua jornada, ela faz amizade com três criaturas: o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde. Na fantasia, eles enfrentam desafios e a malvada Bruxa do Oeste. A venda dos ingressos acontece por WhatsApp: (21) 99784-8392. A classificação é livre.