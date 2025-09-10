Morre Eva Amóra, diretora do jornal 'A Tribuna', aos 84 anos

Morreu, nessa terça-feira (09), Eva de Lourdes Santana Amóra, diretora do jornal 'A Tribuna'. Ela tinha 84 anos e estava internada no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN). Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Eva Amóra nasceu no dia 11 de fevereiro de 1941, no Rio de Janeiro, mas registrada em Niterói. Ela era filha de Sebastião Estevão Santana e Sebastiana Maria de Sant'Ana. Ela se formou em História pelo Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF), e ainda era licenciada nas disciplinas de Organização Social, Política Brasileira e Estudos Sociais.

Eva foi casada com Jourdan Amóra, diretor do 'A Tribunal' por mais de 50 anos, a quem conheceu na época do movimento estudantil. Os dois tiveram dois filhos, Gustavo e Luis Jourdan Amóra, que são responsáveis pelo jornal atualmente.

O velório acontece às 14h desta quarta-feira (10), na Capela 3 do cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, seguido do sepultamento 16h.

Niterói decreta luto pelo falecimento

A Prefeitura de Niterói decretou, nesta quarta-feira (10), luto oficial de três dias na cidade pelas mortes de Eva de Lourdes Santana Amóra, pedagoga e diretora dos jornais A Tribuna e Jornal de Icaraí, e do empresário André Bittencourt do Valle.

“Matriarca de uma querida família niteroiense, esposa do amigo jornalista Jordan Amóra, mãe dos amigos Luiz Jourdan e Gustavo, e avó de Ana Luiza, Dona Eva, como era carinhosamente conhecida, sempre foi combativa pela democracia, liberdade de expressão e justiça social. Já André, apaixonado por Niterói e também de uma família muito querida, era filho da minha amiga já falecida a jornalista Elzita Bittencourt, pai do jovem vereador carioca Flavio Valle e sobrinho da também amiga Tetê Suzuki”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

André Valle tinha 57 anos e foi fundador das tradicionais cervejarias Masterpiece e bar Máfia, além de diretor do Rio Cricket e coordenador da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele faleceu após um acidente de moto.