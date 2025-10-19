Flin 2025 recebe cerca de 15 mil pessoas em três dias, no Reserva Cultural

Em três dias de Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN), cerca de 15 mil pessoas passaram pelo Reserva Cultural, em São Domingos. Neste sábado (18), o evento seguiu com atrações para crianças, jovens e adultos, com destaque para a palestra de Monja Coen e as mesas com a participação de Edney Silvestre, Thalita Rebouças, MV Bill, Caco Barcellos e Raphael Montes.

Organizada pela Prefeitura de Niterói, a FLIN foi tomada por famílias, que levaram filhos e netos para um passeio pelo universo da literatura. O Espaço Nikitinhos ofereceu brincadeiras, contação de histórias e oficinas para animar a garotada. O grupo Violúdico botou os pequenos para soltarem a criatividade com uma apresentação interativa.

A auxiliar administrativa Ana Paula Santos, moradora do Fonseca, foi com o marido e os três filhos conferir a programação da FLIN.

“É muito bom trazer meus filhos para um contato tão próximo com os livros. A área infantil tem bastante coisa, eles ficam correndo, pulando e brincando com as outras crianças e passam um tempo longe do celular”, disse ela.

Ícone da literatura jovem no Brasil, a escritora Thalita Rebouças comemora 25 anos de carreira sem perder o entusiasmo. Ela participou da mesa “Falando sério sobre criatividade”, no Palco Darcy Ribeiro, que ficou lotado. Na sequência, distribuiu autógrafos, sorrisos e muito carinho para os fãs que formaram uma longa fila na área reservada para o encontro entre autores e leitores.

“Todo evento que estimula o hábito da leitura tem o meu aplauso. Esse tipo de evento a gente tem que prestigiar porque é imperdível. É a minha chance de conhecer os leitores, abraçar, dar beijo e autografar”, destacou Thalita Rebouças.

Da busca pelo equilíbrio às tramas de suspense e terror - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebeu a palestra “Entre o caos e a calma ― Como cultivar o equilíbrio”, com a zen budista Monja Coen. Com uma linguagem leve, ela convidou a plateia a refletir e buscar a paz interior.

A Arena FLIN e o Palco Darcy Ribeiro movimentaram a festa literária com mesas como “Da vida à escrita”, com Edney Silvestre e Leilane Neubarth; “Sobre aquilo que não sabemos”, com Zélia Duncan e Eucanaã Ferraz, e “Cultura periférica no centro do debate”, com MV Bill e Rene Silva. Outro destaque foi a palestra “Narrativas reais ― O poder das histórias que transformam”, com Caco Barcellos.

Raphael Montes ― expoente do terror e suspense nacional ― lotou a Sala Nelson Pereira dos Santos com a mesa “Conectar leitores”. A Arena FLIN abriu espaço para o “Angu de grilo” comandado pelas jornalistas Flávia Oliveira e Isabela Reis, enquanto o Palco Darcy Ribeiro sediou a mesa “Histórias de improviso”, com os rappers MC Marechal e Major RD. Fechando o sábado, MC Marechal levou a Batalha do Conhecimento ao Palco Darcy Ribeiro.

A FLIN 2025 termina neste domingo (19), às 21h30. A grade de programação pode ser consultada no site https://sites.niteroi.rj.gov.br/flin . Para entrar na Sala Nelson Pereira dos Santos, haverá distribuição de senhas duas horas antes do início de cada atração, enquanto o acesso à Arena FLIN é por ordem de chegada (sujeito a lotação). Os demais espaços são de trânsito livre.