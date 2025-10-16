Mais uma agência fecha as portas em São Gonçalo: Caixa do Rocha será desativada

Seguindo a onda do fechamento de agências bancárias em São Gonçalo, a próxima que terá suas atividades encerradas, no dia 20 de outubro, é a agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3232, no Rocha. Os clientes não receberam bem a novidade, pois agora terão que se deslocar para o centro da cidade em busca de atendimento.

Apesar da praticidade que os aplicativos oferecem, muitos clientes ainda preferem ser atendidos em agências físicas, principalmente idosos ou pessoas que precisam resolver pendências pessoalmente. Por essa razão, o encerramento das atividades das agências bancárias tem preocupado e desagradado muitos clientes.

Leia também:

Novo episódio de furto a estabelecimento em Icaraí reacende revolta entre comerciantes da região; Vídeo

Filhotes de capivara encontrados às margens da Dutra são resgatados e alimentados



"É muito ruim (o fechamento), porque aqui está perto de casa e eu vou ter que ir para o centro, pegar ônibus, para resolver as coisas que eu fazia aqui mesmo. Não precisava de lotérica, não precisava de nada, no caixa eletrônico resolvia tudo e agora eu não vou ter mais. [...]. Eu tenho aplicativo do banco, mas a minha sogra, que é bem idosa, não tem, porque ela não tem mais a digital, e não consigo usar as coisas dela, porque sou eu que faço para ela. Então, eu tenho que vir à Caixa, fazer pagamento, pegar dinheiro, transferir, então eu faço no caixa eletrônico. Eu faço as coisas dela aqui, então é por isso que eu tenho que vir ao banco, eu não tenho como fazer pelo celular”, disse a dona de casa Deise Rangel, de 59 anos, que é cliente da agência bancária há aproximadamente 10 anos.

Moradoras do bairro Rocha, Deise Rangel e Maria Olindina lamentam o fechamento da agência da Caixa, onde realizavam serviços bancários há anos | Foto: Layla Mussi

Uma das maiores dificuldades encontradas pelos clientes idosos é a questão da locomoção, uma vez que agora precisarão sair de perto de suas residências para resolver pendências bancárias, realizar pagamentos e até mesmo receber salário, como é o caso do aposentado Carlos Alberto, de 80 anos, que é cliente da instituição há 15 anos.

“Para quem mora aqui é horrível, não tem coisa pior. Todo mundo reclamando que essa agência vai fechar, todo mundo vai ter que ir lá para o Rodo. Principalmente eu, com esse problema na perna, vou ter que me deslocar até o Rodo”, disse o aposentado.



Aposentado Carlos Alberto, de 80 anos, enfrenta dificuldades de locomoção e critica o fechamento da agência bancária próxima à sua residência | Foto: Layla Mussi

Com o encerramento das atividades da agência bancária da Caixa, clientes relembram que muitas outras instituições financeiras estão desaparecendo das ruas de São Gonçalo. Porém, enquanto para alguns a situação se tornou uma adversidade, para outros a mudança não terá grande impacto em suas vidas.

“Já fechou o Bradesco, agora fechou aqui também, assim vai ser complicado. Mas eu quase não uso, uso mais o caixa eletrônico. Mas acho que vai complicar um pouco para as pessoas, vai ficar muita coisa junto.”, disse a aposentada Marlene Ribeiro, de 71 anos.



Aviso afixado na entrada da agência informa o encerramento das atividades no dia 20 de outubro | Foto: Layla Mussi

Procurada, a Caixa Econômica Federal informou que "a partir de 20/10/2025, os atendimentos da agência Rocha, localizada na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 3232, em São Gonçalo (RJ), serão realizados na Agência Praça Zé Garoto, situada na Rua Coronel Moreira Cesar, nº 35, a aproximadamente 2 km de distância. Essa mudança garante que os clientes continuem contando com um ponto físico próximo e acessível para seus serviços bancários.

A CAIXA tem como prioridade manter canais de atendimento próximos e acessíveis à população. Todas as decisões são precedidas por estudos detalhados, que consideram a realidade local e buscam assegurar que os clientes tenham alternativas adequadas para seus serviços. No caso específico, a Agência Praça Zé Garoto está localizada em uma das áreas centrais de São Gonçalo, oferecendo estrutura completa para atender com comodidade.

O município seguirá assistido pela CAIXA, com 7 agências, 35 unidades lotéricas e 23 Correspondentes CAIXA Aqui, além de caixas eletrônicos e terminais da Rede Banco 24 Horas. Essa rede reforça nosso compromisso em garantir atendimento próximo e soluções acessíveis para todos, inclusive pessoas idosas e com dificuldade de locomoção.

Além dos pontos físicos, a CAIXA disponibiliza canais digitais e remotos, como Internet Banking e aplicativos (CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, FGTS, entre outros), além do atendimento telefônico pelo Alô CAIXA: 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). A lista completa de canais está disponível em: www.caixa.gov.br/atendimento".

A CAIXA reafirma seu compromisso com o atendimento de qualidade e com seu papel social, garantindo múltiplas opções para que todos os clientes possam continuar sendo atendidos com comodidade.

Sob supervisão de Marcela Freitas