Novo episódio de furto a estabelecimento em Icaraí reacende revolta entre comerciantes da região; Vídeo

Na madrugada da última segunda-feira (13), mais um estabelecimento localizado no bairro Icaraí foi vítima de furto, reacendendo o sentimento de revolta e insegurança comuns no dia a dia dos comerciantes da região.

De acordo com Alberto Sauerbronn, 57, morador de Niterói e proprietário, há 6 anos, do restaurante Casa di Lucy, que fica na Rua Nóbrega, uma das mais populares ruas do bairro, câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação criminosa.

"O furto aconteceu entre 00h52 e 01h06 do dia 13. O criminoso entrou pela obra ao lado do restaurante, quebrou o telhado e desceu pelo sótão, assim adentrando o estabelecimento. Já dentro do restaurante, ele procurou por objetos de valor e dinheiro em espécie, circulando por toda a parte interna, e depois saiu pelo mesmo local por onde entrou", contou o proprietário.





O furto aconteceu entre 00h52 e 01h06 da última segunda-feira (13) Divulgação/Arquivo Pessoal

Ainda de acordo com Sr. Alberto, uma outra ocorrência de furto no estabelecimento foi registrada a cerca de 9 meses, mas dessa vez o prejuízo foi imenso, calculado em R$ 60 mil: toda a tubulação de ar-condicionado; toda parte elétrica do estabelecimento; dois celulares; bebidas e R$ 600.

"Fechamos o espaço ontem para manutenção e estamos tentando abrir. Da última vez que isso aconteceu tomamos algumas providências como instalar câmeras de segurança, mas eles seguem agindo e nós, ficamos totalmente desprotegidos", afirmou Alberto.

"Hoje, infelizmemte, nada me motiva a continuar, pelo contrário. O poder público deveria fazer jus aos nossos impostos e dar o básico a população, como segurança, saúde e educação. O que acontece comigo, acontece todos os dias com os estabelecimentos da região. Todos os comerciantes estão indignados e solidários, revoltados com a nossa situação", completou o proprietário da Casa di Lucy.

Procuradas pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Polícia Militar e a Prefeitura de Niterói não responderam até a publicação.

