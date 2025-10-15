Filhotes de capivara encontrados às margens da Dutra são resgatados e alimentados
A mãe e outros três filhotes de capivara morreram no local
min de leitura | Escrito por Redação | 15 de outubro de 2025 - 11:45
Após serem encontrados sozinhos às margens da Via Dutra, na altura da base de serviços operacionais da concessionária CCR RioSP, dois filhotes de capivara foram resgatados. A mãe e outros três filhotes morreram no local.
As pequenas capivaras estão sendo alimentadas com leite na mamadeira e devem permanecer assim durante as primeiras semanas de vida.
De acordo com a equipe responsável pelo resgate, os filhotes estão em tratamento e passam bem. A previsão é que, em cerca de três meses, eles estejam prontos para voltar à natureza.