Filhotes de capivara encontrados às margens da Dutra são resgatados e alimentados

Os filhotes estão em tratamento e passam bem - Foto: Reprodução/TV Globo

Os filhotes estão em tratamento e passam bem - Foto: Reprodução/TV Globo

Após serem encontrados sozinhos às margens da Via Dutra, na altura da base de serviços operacionais da concessionária CCR RioSP, dois filhotes de capivara foram resgatados. A mãe e outros três filhotes morreram no local.

As pequenas capivaras estão sendo alimentadas com leite na mamadeira e devem permanecer assim durante as primeiras semanas de vida.

Leia também:

Parque RJ em São Gonçalo chega a 80% das obras concluídas

Campanhas de doação marcam outubro no São Gonçalo Shopping



De acordo com a equipe responsável pelo resgate, os filhotes estão em tratamento e passam bem. A previsão é que, em cerca de três meses, eles estejam prontos para voltar à natureza.