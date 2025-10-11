Homem é morto a tiros no Rio e crime podem ser de grupos que exploram 'gatonet'

Um homicídio foi registrado nesta no município de Magé, na Baixada Fluminense. Um homem, ainda não identificado ou com nome sob sigilo inicial, A vítima, identificada como Joanilson Silva Gonçalves Júnior, conhecido como Júnior Silva, de 29 anos, era dono de um provedor de internet e a policia suspeita que ele possa ter sido executado por grupos de traficantes ou milicianos que exploram a atividade.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, o crime ocorreu na última sexta-feira (10), quando a vítima dirigia seu carro pela Rodovia BR-116, na altura de Magé, na Baixada Fluminense. dois homens em uma moto se aproximaram do veículo e fizeram vários disparos. Pessoas que passavam pelo local comunicaram a políicia sobre o crime.

O local do crime foi isolado para a realização da perícia pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que já iniciou as diligências para apurar a autoria e a motivação do assassinato.

Contexto de Violência na Região

A morte se soma aos altos índices de violência na Baixada Fluminense, que frequentemente registra ocorrências de homicídios, incluindo casos de latrocínio, envolvimento com o tráfico de drogas e, em algumas situações, crimes de motivação política.

A Polícia Civil busca por testemunhas e por imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na elucidação do crime. Até o momento, não há informações sobre a prisão de suspeitos.

Quem tiver informações que possam ajudar a DHBF, é só entrar em contato com o Disque-Denúncia, pelo telefone [número fictício, como 21 2253-1177], garantindo o anonimato.