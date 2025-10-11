Homem é morto a tiros no Rio e crime podem ser de grupos que exploram 'gatonet'
Joanilson Silva Gonçalves Júnior, de 29 anos, foi executado enquanto dirigia pela BR-116, na altura de Magé, na Baixada Fluminense
Um homicídio foi registrado nesta no município de Magé, na Baixada Fluminense. Um homem, ainda não identificado ou com nome sob sigilo inicial, A vítima, identificada como Joanilson Silva Gonçalves Júnior, conhecido como Júnior Silva, de 29 anos, era dono de um provedor de internet e a policia suspeita que ele possa ter sido executado por grupos de traficantes ou milicianos que exploram a atividade.
De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, o crime ocorreu na última sexta-feira (10), quando a vítima dirigia seu carro pela Rodovia BR-116, na altura de Magé, na Baixada Fluminense. dois homens em uma moto se aproximaram do veículo e fizeram vários disparos. Pessoas que passavam pelo local comunicaram a políicia sobre o crime.
Leia também:
Para celebrar o Dia das Crianças, Rio oferece eventos gratuitos
MC Carol desabafa sobre ataques e preconceito
O local do crime foi isolado para a realização da perícia pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que já iniciou as diligências para apurar a autoria e a motivação do assassinato.
Contexto de Violência na Região
A morte se soma aos altos índices de violência na Baixada Fluminense, que frequentemente registra ocorrências de homicídios, incluindo casos de latrocínio, envolvimento com o tráfico de drogas e, em algumas situações, crimes de motivação política.
Leia também!
Suspeita de aplicar o golpe 'Boa noite Cinderela' na Lapa, é presa em MG
MC Carol Desabafa Sobre Ataques e Preconceito
A Polícia Civil busca por testemunhas e por imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na elucidação do crime. Até o momento, não há informações sobre a prisão de suspeitos.
Quem tiver informações que possam ajudar a DHBF, é só entrar em contato com o Disque-Denúncia, pelo telefone [número fictício, como 21 2253-1177], garantindo o anonimato.