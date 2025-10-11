MC Carol Desabafa Sobre Ataques e Preconceito

A cantora MC Carol, conhecida por seus hits e letras que frequentemente abordam temas sociais e feministas, usou as redes sociais na última quinta-feira para um desabafo emocionado. A artista carioca surgiu aos prantos, revelando o esgotamento físico e mental que sente diante dos constantes ataques e do profundo preconceito que enfrenta no cenário artístico por ser uma mulher negra e funkeira.

Em uma série de vídeos, a MC, dona de sucessos como "Meu Namorado é Maior Otário", expôs a luta diária para ter seu trabalho reconhecido. "Vocês não sabem o quanto é difícil ser mulher e cantar as músicas que canto. Eu nunca tive apoio de ninguém, nunca. E mesmo assim, sozinha, eu acreditei em mim, que conquistaria minha independência. E isso aconteceu, só que até hoje... o meu trabalho não é visto como trabalho", desabafou, visivelmente abalada.

A funkeira destacou que a arte produzida por mulheres negras é frequentemente desvalorizada e hipersexualizada. "É visto como diversão, safadeza. E não adianta o que eu faça ou fale, a mulher preta, dentro da arte, música e atuação, ela não tem respeito."

Carol detalhou ataques que ultrapassam a crítica profissional e atingem sua vida pessoal e suas conquistas. Ela relatou ter ouvido de pessoas próximas que seu dinheiro é "sujo" e "do diabo", e que não adiantaria ter uma mansão por não ter concluído os estudos, sendo chamada de "burra" e "MC falida". "Fui chamada de falsa feminista e até de machista", completou.

A exaustão levou a artista a cogitar uma decisão drástica: deixar o país. "Estou exausta e esgotada, parece que estou lutando uma guerra sem fim... É essa vontade que estou sentindo nesse momento. De ir embora e refazer minha vida onde ninguém consiga depender de mim e nem me atacar por puro prazer", afirmou, relembrando que já havia pensado em abandonar a carreira anos atrás.

O desabafo de MC Carol ilumina a realidade de inúmeros artistas periféricos e negros que, apesar do sucesso, continuam a ser vítimas de estigmas sociais e preconceitos enraizados, reforçando a urgência do debate sobre racismo e valorização cultural no Brasil.

Apesar da dor exposta, a cantora finalizou a série de vídeos agradecendo as mensagens de apoio que recebeu, que, segundo ela, acalmaram seu coração. Ela confirmou que manterá sua agenda de shows e pediu orações dos fãs.