Para celebrar o Dia das Crianças, Rio oferece eventos gratuitos

A cidade do Rio, oferece, a partir desse sábado, vários eventos para comemorar o Dia das Crianças. Brincadeiras temáticas, competições esportivas, oficinas lúdicas, apresentações musicais e teatrais fazem parte das atrações que prometem animar o fim de semana da criançada.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), em 2025 a data comemorativa movimentará R$ 487 milhões no estado, o que representa um aumento de 8,37% em relação ao ano anterior.

Confira a programação completa:

- Atividades no Aterro do Flamengo

Entre sábado e domingo, o Parque das Crianças receberá o Arterinhos Festival. O evento gratuito acontece das 9h às 20h, e conta com apresentações de circo, teatro infantil e de fantoches, shows musicais e recreações. No local, os visitantes têm acesso à quadra de basquete, área de piquenique e brinquedos, como também podem desfrutar de feiras gastronômicas e de moda, com expositores variados.

- Oficina no ParkShopping Campo Grande

Pensando nos pais, o local oferecerá, em parceria com o Senac RJ, a Oficina Cabelo Maluco, voltada para dicas práticas de penteados básicos ou divertidos para crianças. O evento é gratuito, e acontece neste sábado, a partir das 18h, no piso L2 do shopping. As inscrições para participar das atividades serão feitas por ordem de chegada.

- Festival e Artes de Nova Iguaçu

Em sua 3ª edição, o evento promete transformar a Praça Vitória, no bairro da Luz, em um palco de alegria. Entre as atividades programadas estão uma oficina de pintura comandada pelo artista plástico Domi Junior; além da exposição de Fml Graffiti; a tradicional roda de capoeira do Mestre Riachão e uma feira de artesanato, com produtos voltados ao público infantil. O festival também conta com a performance teatral "Ciranda Cirandinha", espetáculo do Pequeno Grande Circo Brasil, número de dança contemporânea e show de pop rock e MPB. A festa, que é gratuita, acontece neste domingo a partir das 11h.

- Espetáculo 'A Turma Em Cena chegou'

Celebrando 25 anos de carreira, o grupo circense Turma em Cena realizará apresentações gratuitas em cidades fluminenses. Nesse o espetáculo aconteceu na Avenida Cultural, em Paraty. Já no domingo, ocorre de 15h às 18h, no Shopping PátioMix Costa Verde, em Itaguaí.

- Parques da Zona Oeste

Os parques Realengo Susana Naspolini e Oeste Ana Gonzaga também oferecerão uma programação gratuita voltada para o público infantil neste fim de semana. No primeiro, os filmes "Chico Bento e a Goiaba Maravilhosa" e "Meu Sangue Ferve por Você" serão exibidos no sábado, entre 16h e 18h. Já no domingo, o público poderá assistir a "Perferkta: Uma Aventura da Escola de Gênios", seguido de "O Auto da Compadecida 2", no mesmo horário do dia anterior. No segundo, localizado em Inhoaíba, as crianças poderão participar de atividades recreativas durante o domingo, com oficinas, apresentações de palhaços e mágicos, presença de personagens infantis e de um grupo de TikTok.

- Festival Dia das Crianças Rio Open

Realizado no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, o evento reunirá cerca de 250 crianças e jovens de projetos sociais em atividades que unem competição e diversão, entre sábado e domingo. No primeiro dia, acontece o Torneio Winners, voltado para jovens atletas. Já no segundo ocorre o Kids Day, que abrirá espaço para que crianças a partir de seis anos possam se aproximar do tênis, com atividades lúdicas, interativas e inclusivas. As atividades acontecem na parte da tarde, a partir das 13h.

- Festa do Dia das Crianças da Casa Favela

A 6ª edição da comemoração, realizada na Quadra da comunidade Mata Machado, no Alto da Boa Vista, ocorre no domingo, das 10h às 18h. O evento contará com a distribuição de mais de 300 presentes, além de competição de TikTok e de Batalha de Rima, com premiação em dinheiro. São esperadas brincadeiras tradicionais, como futebol e pula-pula, além de atividades temáticas que reforçam a conscientização ambiental e resgatam ancestralidade preta e indígena, como passa ou repassa sustentável, amarelinha africana e fogo na montanha.

- Atividades do Parque Lage

A Escola de Artes Visuais (EAV) oferecerá, neste domingo, oficinas lúdicas e criativas em comemoração ao Dia das Crianças. O evento será separado em duas sessões: a partir das 10h, com o Movimento e Criação com Regina Neves, para crianças de 5 a 8 anos; e às 14h, com Mural Coletivo de Guilherme Cunha, para faixa etária de 5 a 12 anos. As atividades são gratuitas, com distribuição de senha 30 minutos antes do início, e vagas limitadas.

- Comemoração de Dia das Crianças na Taquara

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) promove, neste domingo, uma ação social de Dia das Crianças em Jacarepaguá. No evento, que começa às 10h, os pequenos ganharão cachorro-quente e sorvete, como também participarão de jogos educativos e oficinas de dança, música, trança e pinturas.

- Espetáculos do projeto Unicirco Arte

A lona do Instituto Unicirco Marcos Frota, montada na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, dará espaço para uma comemoração gratuita de Dia das Crianças neste fim de semana, com o espetáculo Alegrai. A peça conta a história de Orí, uma menina que acorda no picadeiro e, guiada por palhaços e brincantes, parte em uma jornada para resgatar suas memórias afetivas. Os ingressos podem ser retirados a partir das 14h e são limitados.