Suspeita de aplicar o golpe 'Boa noite Cinderela' na Lapa, é presa em MG

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta sexta-feira (10), uma garota de programa de 24 anos, acusada de aplicar o golpe 'Boa noite Cinderela' em homens na Lapa, região central do Rio. Uma das vítimas afirmou ter tido um prejuízo superior a R$ 5 mil.

Sara Raquel Figueiredo Messa, foi encontrada na cidade de Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas, a 530 km do Rio.

O último golpe aplicado pela mulher, teria sido no dia 28 de junho. Na ocasião, a vítima conheceu Sara e uma segunda mulher em um bar da Lapa e as duas se ofereceram para acompanhar o homem até o apartamento dele.

Segundo a vítima, ainda dentro de um carro de aplicativo ele já começou a se sentir "dopado" e ao chegar em casa, perdeu a memória do que aconteceu. Horas depois, ele percebeu que diversos pertences haviam sumido da residência, incluindo um laptop, um celular e diversos cartões bancários.

Ao verificar suas contas, ele descobriu que os cartões foram usados em diversas compras, totalizando um prejuízo superior a R$ 5 mil.

Após registrar o caso, os investigadores conseguiram identificar Sara como uma das golpistas. As duas mulheres foram filmadas pela câmera do elevador, deixando o prédio da vítima.

Após a prisão de Sara, os agentes conseguiram identificar a segunda mulher envolvida no golpe, mas ela segue foragida.