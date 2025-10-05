Moradora de Niterói afirma ter sido supostamente intoxicada após beber na Lapa

A bebida adulterada pode ter sido consumida na Lapa, região Central do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução - TV Globo

A bebida adulterada pode ter sido consumida na Lapa, região Central do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução - TV Globo

A paciente com suspeita de intoxicação por metanol, em Niterói, afirma ter ingerido bebidas na Lapa, Região Central do Rio de Janeiro.

A paciente informou que ingeriu a bebida supostamente adulterada, na Lapa, antes de apresentar sintomas.

Leia também:

Marido de atriz da Globo e investidor em São Gonçalo, empresário morre após acidente doméstico no Rio

RECICLOPONTOS: nova campanha de educação ambiental ocupa o Campo de São Bento

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), a paciente foi socorrida em um hospital da rede privada, mas, por apresentar um bom estado de saúde, não precisou ser internada. O caso de intoxicação ainda está sendo investigado.

