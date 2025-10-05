Moradora de Niterói afirma ter sido supostamente intoxicada após beber na Lapa
A mulher não precisou ser internada
05 de outubro de 2025 - 13:18
A paciente com suspeita de intoxicação por metanol, em Niterói, afirma ter ingerido bebidas na Lapa, Região Central do Rio de Janeiro.
A paciente informou que ingeriu a bebida supostamente adulterada, na Lapa, antes de apresentar sintomas.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), a paciente foi socorrida em um hospital da rede privada, mas, por apresentar um bom estado de saúde, não precisou ser internada. O caso de intoxicação ainda está sendo investigado.