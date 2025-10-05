Marido de atriz da Globo e investidor em São Gonçalo, empresário morre após acidente doméstico no Rio

Morreu nesta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro, o empresário Alexandre de Carvalho, nome de destaque no setor de energia e responsável por investimentos importantes no aterro sanitário de Itaoca, São Gonçalo. Ele era CEO da holding Urca Energia e casado com a atriz global Isabelle Nassar, com quem tinha uma filha. Alexandre faleceu após sofrer um acidente doméstico em sua residência no Jardim Botânico, Zona Sul da capital fluminense.

Segundo familiares, ele chegou a ser internado no Hospital Copa Star após a queda, ocorrida na quinta-feira (2), mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O velório será realizado neste domingo (5), a partir das 13h10, na capela B Premium do Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. O sepultamento está previsto para as 15h.

Nas redes sociais, Isabelle publicou uma homenagem emocionada ao marido:

"Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro. Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome. Seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso. Te amo absurdamente. Te amo eternamente", diz um trecho.

O falecimento de Alexandre também foi lamentado pelo deputado federal Ciro Nogueira, que afirmou ter conversado com ele no dia do acidente:

“Foi uma fatalidade. Alexandre era uma das pessoas mais gentis e prestativas que conheci. Sua partida tão repentina reforça o quanto a vida é frágil.”

Amigas de Isabelle, as atrizes Tainá Müller e Ingrid Guimarães, deixaram palavras de conforto. "Como estudamos na filosofia antiga, tudo é e está como uma imensa fotografia, sem começo e sem fim. Muita força e toda luz para vocês", escreveu a atriz Tainá. "Isabellle, querida, meus sentimentos. Há pouco tempo estávamos juntos! Sem acreditar. Muita força para você", publicou a humorista Ingrid Guimarães.

Alexandre de Carvalho esteve à frente de importantes investimentos no setor de energia limpa no estado do Rio. Por meio do Grupo Urca Energia, liderou a aquisição da Gás Verde S.A., responsável por usinas de geração de biometano e biogás , incluindo uma planta em São Gonçalo, que tinha a previsão de se tornar uma das maiores do país, ainda em 2024. O grupo já atua com mais de 50% do market share nacional na produção de biometano.

Com aportes superiores a R$ 1,2 bilhão, os projetos do grupo em São Gonçalo, Nova Iguaçu e Seropédica prometem revolucionar a matriz energética da região, oferecendo alternativas sustentáveis a empresas como a Ambev e a siderúrgica Ternium.

Além de comandar a Urca Energia, Alexandre Carvalho também ocupava posição de destaque no meio empresarial. Ele integrava o quadro de acionistas e presidia o Conselho de Administração da Sociedade Comercial C.Santos ,concessionária sediada em Portugal e representante oficial da marca Mercedes-Benz. Na Urca, atuava diretamente na condução das relações estratégicas e comerciais do grupo.