Niterói registra primeiro caso suspeito por intoxicação de metanol

Os primeiros casos de intoxicação por metanol foram registrados em São Paulo, onde houve duas mortes já confirmadas - Foto: Reprodução - TV Globo

Os primeiros casos de intoxicação por metanol foram registrados em São Paulo, onde houve duas mortes já confirmadas - Foto: Reprodução - TV Globo

A cidade de Niterói apresenta a primeira notificação de um caso suspeito de intoxicação por metanol. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), neste sábado (4).

De acordo com a pasta, a suspeita ainda aguarda o resultado de exames laboratoriais para confirmar ou descartar a intoxicação. O paciente segue monitorado.

Leia também:

RECICLOPONTOS: nova campanha de educação ambiental ocupa o Campo de São Bento

Brincadeira liberada: Festival Infâncias chega a Niterói com shows e diversão gratuita

Ainda segundo a SES-RJ, a suspeita em Niterói está sendo acompanhada de perto e que as medidas de vigilância estão sendo tomadas. É recomendado que seja evitado o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa e que irregularidades sejam denunciadas pelo canal 1746.

O caso em Niterói ocorre ao mesmo tempo em que há um aumento de notificações por todo o Brasil. O último boletim do Ministério da Saúde informou que há 195 casos de intoxicação por metanol depois que as vítimas consumiram bebidas alcoólicas adulteradas.

Do número total, 14 ocorrências foram confirmadas, enquanto 181 ainda são investigadas. Em relação às mortes, houve 13 notificações, mas apenas uma foi confirmada e as outras 12 estão sendo analisadas.

Os primeiros casos de intoxicação por metanol foram registrados em São Paulo, onde houve duas mortes já confirmadas. Porém, as notificações se espalharam pelo país e chegaram ao Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Piauí, onde os primeiros casos ainda estão sendo investigados.

Muito utilizado na indústria, o metanol é uma substância química que pode ser encontrada em solventes e combustíveis. Ao ser ingerido, o produto danifica seriamente o organismo, atingindo o fígado, medula, cérebro e o nervo óptico, que pode causar cegueira, coma e até à morte. Além disso, o paciente corre risco de sofrer com insuficiência pulmonar e renal.