RECICLOPONTOS: nova campanha de educação ambiental ocupa o Campo de São Bento

A iniciativa tem o lema “Pequenas ações, grandes recompensas”, é realizada pela startup RECICLOTRON e faz parte das atividades do Edital Sandbox Regulatório 2024 da cidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, lançou nessa sexta-feira (3) a campanha RECICLOPONTOS, uma ação de educação ambiental inovadora que vai ocupar o Campo de São Bento, em Icaraí, durante os meses de outubro e novembro de 2025.

A iniciativa tem o lema “Pequenas ações, grandes recompensas”, é realizada pela startup RECICLOTRON e faz parte das atividades do Edital Sandbox Regulatório 2024 da cidade. O projeto tem como objetivo principal incentivar moradores a adotarem práticas sustentáveis de reciclagem e consumo consciente por meio da gamificação, estratégia que transforma tarefas do dia a dia em experiências lúdicas e interativas, utilizando recompensas, estímulos artísticos e educação ambiental.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância da iniciativa para a política de inovação e sustentabilidade do município.

“Niterói segue na vanguarda, testando e implementando soluções inteligentes para os desafios urbanos. O RECICLOPONTOS é um excelente exemplo de como podemos unir tecnologia, inovação e sustentabilidade para engajar os cidadãos em uma causa urgente: a destinação correta dos resíduos eletrônicos. Esta campanha transforma o descarte em um gesto cidadão, que beneficia o meio ambiente, movimenta a economia local e ainda promove a inclusão digital”, afirmou Rodrigo Neves.

Os participantes poderão descartar resíduos eletroeletrônicos (como celulares, tablets e carregadores) em um container de autosserviço com design ecológico. No local, assistirão a vídeos educativos e, utilizando um aplicativo da startup, marcarão os “Reciclopontos” conquistados. Essa moeda digital poderá ser trocada por vouchers para utilização em uma rede de estabelecimentos parceiros, como a feira orgânica, a feira de artesanato e lojas do entorno da praça. A pontuação será acumulada em um placar, que será divulgado em uma tela de LED no próprio container, anunciando os “campeões” da reciclagem. A cada domingo, haverá a distribuição de prêmios para os maiores pontuadores.

A secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício, enfatizou o caráter educacional e transformador do projeto.

“Estamos muito entusiasmados com o potencial educativo do RECICLOPONTOS. A gamificação é uma ferramenta poderosa para mudar comportamentos, especialmente entre o público jovem. Além de educar para a economia circular, a campanha gera um impacto social direto, pois os equipamentos que ainda funcionam serão recondicionados e direcionados para a oficina de inclusão digital do próprio Campo de São Bento. É inovação que gera oportunidade e cuida do nosso planeta”, declarou a secretária.

A bióloga Cristina Lúcia Silveira, que costuma caminhar no Campo São Bento, elogiou a iniciativa da prefeitura:

"Eu acho espetacular. É essencial a educação ambiental para conseguir bons resultados de projetos de reciclagem, como este, e isso se consegue com incentivos", disse.

A psicóloga Taíssa Weneck, de 32 anos, também aplaudiu o projeto de reciclagem.

"A minha geração não aprendeu a descartar esse lixo eletrônico. Com essa explicação aqui nesse coitainer, e podendo ganhar pontos para trocar por produtos, traz mais engajamento e preservação do meio ambiente, elogiou.

A campanha assegura a destinação ambientalmente correta de todos os resíduos coletados. Os produtos em condições de uso serão recondicionados e destinados ao projeto de inclusão digital. Já os itens inservíveis seguirão para a indústria de reciclagem, retornando à cadeia produtiva. Todo o processo é rastreado e emite Certificado de Destinação Ambiental, conforme exige a legislação. O container da campanha contará com uma área exclusiva para descarte de eletroeletrônicos, uma tela de LED para exibição de conteúdos e duas tendas para exposição interativa sobre práticas sustentáveis do dia a dia.

O espaço foi projetado para ser um ponto de conexão com a comunidade, unindo tecnologia, sustentabilidade e impacto social. Empresas, ONGs, coletivos e outras iniciativas ligadas a projetos de impacto socioambiental estão convidados a participar da campanha como expositores.

O Sandbox Regulatório é um ambiente experimental criado pela Prefeitura de Niterói para testar, de forma controlada e temporária, inovações e soluções tecnológicas de startups e empresas. O objetivo é viabilizar novas ideias que possam trazer benefícios concretos para a cidade e seus cidadãos.

Sobre a RECICLOTRON

A RECICLOTRON é uma startup de impacto socioambiental incubada na Agência de Inovação (AGIR) da Universidade Federal Fluminense (UFF). A empresa desenvolveu um ecossistema completo para incentivar a reciclagem, o consumo consciente e a inclusão digital, alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento sustentável de Niterói.