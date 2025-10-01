Capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida será inaugurada em Niterói no dia 12 de outubro

Devota de Nossa Senhora, a enfermeira e instrumentadora cirúrgica Ciléia da Rocha Pacheco, moradora do bairro Santa Bárbara, em Niterói, está prestes a inaugurar a Capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, construída no quintal de sua casa.

Com uma história de vida dedicada à caridade, auxílio e amor ao próximo, hoje, aos 82 anos, após o nascimento de três filhos, sete netos e cinco bisnetos, além de superar quatro cirurgias e 19 lesões na coluna, Ciléia pôde realizar o que chama de "sonho que faltava", que ficou adormecido por muitos anos, até que, em 2024, surgiu a ideia de pedir ajuda aos vizinhos para que pudesse construir uma capela para sua "amiga do céu".

A Capela de Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada na Avenida Araquem Domingues da Costa, número 14, no bairro Santa Bárbara, em Niterói, construída no formato da própria imagem da santa, já tem data de inauguração: dia 12 de outubro, dia em que é celebrada, nacionalmente, a aparição da padroeira do Brasil. De acordo com Ciléia, o espaço religioso passará a ser aberto ao público aos domingos, além de datas especiais e comemorativas.

No domingo, dia 12 de outubro, a programação terá início às 11h, com a abertura da Capela e visitação aberta ao público. Logo depois, das 14h às 16h, será realizada a distribuição de doces para as crianças, visto que nesta data também é celebrado o Dia das Crianças. Para fechar o dia, o Padre Marcelo Gomes, pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, celebrará uma missa às 17h.

"Minha expectativa para essa inauguração é a melhor possível, porque isso é um sonho realizado que eu espero que beneficie muitas pessoas, e não só me satisfaça. Eu acredito, confio e tenho muita fé que essa Capela não é só uma realização minha, pois tem a participação de dois anjos que chegaram na minha vida. Nós compartilhamos esse desejo e concretizamos esse sonho que se tornou realidade", disse Ciléia.

"Sinto uma grande alegria de poder ver esse sonho realizado e também de poder compartilhar com muita gente, com pessoas que realmente acreditam, têm fé e querem somar com esse amor que pode ser multiplicado, dividido e somado. Minha gratidão à Mãe por todas as bençãos que já alcancei e ainda vou alcançar e compartilhar com meus amigos, filhos, netos e bisnetos, que vão ter essa obra como um legado de fé, esperança, caridade e amor que não vai ter fim, uma obra que terá o nome e a alma de tudo que nós acreditamos para que possamos desfrutar das bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Agradeço muito a Deus por ter me concedido essa graça e por ter permitido que eu chegasse até aqui. Eu sei que se não fosse por Ele nada seria permitido, que Ele seja louvado e que a Capela de Nossa Senhora Aparecida seja um templo de oração, um lugar onde se possa exaltar o Evangelho. Peço que Nossa Senhora rogue a Deus por nós, porque essa é a finalidade da nossa Capela", completou a devota.

Trânsito

A Prefeitura de Niterói planeja mudanças no trânsito do local para o dia da inauguração, em 12 de outubro.

Procurada pela reportagem, a NitTrans informou que está concluindo o planejamento das mudanças no trânsito na região e, assim que terminar o trabalho, divulgará as alterações no tempo oportuno.

Construção do sonho

Mesmo passando por difíceis episódios relacionados a sua saúde, Ciléia nunca perdeu a fé de que seu sonho pudesse se tornar realidade e foi surpreendida não só pelo gesto caridoso de Reinaldo Ferreira, diretor da fábrica de blocos Consist, como também com o projeto do engenheiro Alexandre Calheiros, gestor de engenharia civil da Universo Niterói e com o trabalho do construtor Ivanildo Severino da Silva.

"Minha mãe sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida, então essa relação com a santa já existia no meu coração, e como trabalho aqui na frente, recebi o convite de fazer parte desse sonho, contribuindo de alguma forma para a construção da capela. E isso veio para mim como algo divino, porque é tudo que eu sempre imaginei para minha vida. Chamei meu grande amigo Alexandre, um dos melhores profissionais da engenharia desse país, e, pouco tempo depois de analisar a proposta, ele apareceu com um projeto de um manto sagrado em forma de capela. Ele também trouxe o Ivanildo, construtor que foi detalhista e brilhante nesse trabalho, e colocamos esse sonho em prática", contou Reinaldo

Mesmo passando por difíceis episódios relacionados a sua saúde, Ciléia nunca perdeu a fé | Foto: Layla Mussi

"Quando recebi esse convite do Reinaldo, fui para o meu altar, fiz minhas orações e comecei a pensar o que eu poderia fazer, porque em uma capela cabem poucas pessoas dentro, então o que iria estimular as pessoas de fora a adorarem a capela? Foi quando surgiu a ideia de que a estrutura da capela seria a própria imagem de Nossa Senhora Aparecida, e chegamos até aqui, com a concretização dessa obra que, pra mim, é o fechamento da minha carreira, porque eu nunca tive um desafio como esse. Eu poderia ter feito apenas um 'cachotão', mas lembrei de uma frase muito importante: 'Faça o melhor que você puder nas condições que você tem, porque, o dia que você tiver condições melhores, fará melhor ainda', e em cima desse lema, surgiu essa capela", acrescentou Alexandre.

A forte devoção mariana, exercida por Ciléia e por uma grande massa de brasileiros, em especial, os que seguem a religião católica, se mantém-se persistente como uma maneira de fortalecer a fé, alcançar uma graça ou simplesmente agradecer por uma bênção. São inúmeros testemunhos, dos mais simples a milagres, que se pode ver, ler e ouvir, ocorridos desde os primeiros séculos da Igreja, e que perduram até os dias de hoje, em todos os continentes onde Maria é invocada nos mais variados títulos, e com certeza, muitos deles ainda são desconhecidos.