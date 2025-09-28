Praia de Piratininga recebe refletores de LED para esportes e lazer

A Prefeitura de Niterói segue reforçando o compromisso com a meta de levar 100% de iluminação em LED para toda a cidade. Nesse sábado (27), foi a vez da Praia de Piratininga, na Região Oceânica, que recebeu refletores de LED na faixa de areia. Desde abril, outros pontos da orla também foram contemplados, como as praias de Icaraí, Charitas e São Francisco, trazendo mais segurança para a população e estimulando a prática esportiva durante a noite.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a vocação da cidade para as atividades ao ar livre e ressaltou que a orla já passou por obras de revitalização, com ciclovia, rampas de acesso e novo calçadão. Agora, os refletores de LED vão garantir melhor visibilidade para exercícios físicos e lazer.

“As praias são espaços especiais de convivência e lazer para os niteroienses. A nova iluminação traz mais segurança e amplia a possibilidade de o cidadão usufruir das belezas naturais e da qualidade que a cidade proporciona”, disse ele.

Paulo Cristin, que saiu de Pendotiba para passear com o filho de 10 anos no calçadão, aprovou os novos refletores.

"Dá mais prazer na caminhada porque você amplia seu campo de visão, e isso traz maior segurança. Eu costumo andar aqui três vezes por semana. No verão,vai movimentar bastante, porque à noite é bem mais fresco", afirmou.

Atualmente, cerca de 75% da população de Niterói já é atendida por lâmpadas de LED. Assim como em outros pontos da cidade, o serviço em Piratininga foi realizado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), e inclui a iluminação das ruas internas do bairro.

Praia de Piratininga | Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa/Prefeitura de Niterói

"Com a modernização da iluminação pública, estamos tornando a cidade mais segura e acolhedora para todos que circulam e praticam atividades físicas nos bairros e orlas. É parte do nosso compromisso de melhorar a qualidade de vida da população", afirmou a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

O investimento em lâmpadas de LED proporciona economia de energia, maior durabilidade das lâmpadas e menor necessidade de manutenção, beneficiando tanto moradores quanto visitantes da cidade.

Anna Paula Geada, moradora de Itaipu, frequenta a Praia de Piratininga com a família e aprovou a nova iluminação.

"Estou me sentindo bem mais confortável para sair tarde. Antes, era uma preocupação andar com a minha filha de noite, porque ela é uma menina de 9 anos e eu sou policial civil. Não era fácil para mim pensar que teria que agir como agente da lei, se fosse o caso, ao lado dela, que é uma criança", contou Anna Paula. "A areia está mais iluminada, favorece quem pratica esportes ou gosta de correr. É muito mais gostoso correr à noite do que de manhã. Foi um benefício grande para moradores e frequentadores", acrescentou.

O comerciante Vagner Pereira, dono de quiosque na Praia de Piratininga, destacou que a nova iluminação vai aumentar o número de clientes e permitir um melhor atendimento.

"É uma praia muito bonita, que podia ser explorada por mais pessoas, mas à noite era pouco frequentada para o lazer. Agora, com a nova iluminação, vai ter mais gente no calçadão e as crianças podem brincar na areia com segurança. Isso acaba impactando positivamente o negócio. Veio na hora certa. A Prefeitura está de parabéns", elogiou.