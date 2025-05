Aos 82 anos, devota constrói capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida no quintal de casa em Niterói

Moradora do bairro Santa Bárbara, em Niterói, a enfermeira e instrumentadora cirúrgica Ciléia da Rocha Pacheco se define, religiosamente, para todos que a conhecem como "cat-espírita", por ter crença em ambas as religiões: catolicismo e espiritismo. Com uma história de vida dedicada à caridade, auxílio e amor ao próximo, hoje, aos 82 anos, após o nascimento de três filhos, sete netos e cinco bisnetos, além de superar quatro cirurgias e dezenove lesões na coluna, Ciléia pôde realizar o que chama de "sonho que faltava", com a construção de uma capela em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no quintal de sua casa.

Aos 82 anos, Ciléia pôde realizar o que chama de "sonho que faltava" | Foto: Layla Mussi

Mas foi a partir da chegada de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que o amor e a devoção pela santa passaram a fazer parte permanente de sua vida.

"Minha devoção começou quando ganhei, de uma pessoa já falecida, uma imagem centenária de Nossa Senhora Aparecida, e essa imagem me chamou muito a atenção. No mesmo ano, fui ao Santuário de Aparecida e ao ver a imagem, senti uma emoção muito forte e me senti tocada. Sempre fiz festa para as crianças que frequentavam o centro, no dia 12 de outubro, mas, a partir dessa imagem que recebi, decidi que o dia também seria de festa em homenagem à santa, e que as crianças iriam, durante a festa, coroá-la. E há 30 anos isso virou uma tradição, que passou de geração em geração até mesmo dentro da minha própria família, com meus filhos, netos e bisnetos", explicou Ciléia.

A CONSTRUÇÃO DE UM SONHO

O amor e o cuidado com a imagem acenderam no coração de Ciléia o desejo de construir um espaço dedicado à Nossa Senhora Aparecida, mas o sonho ficou adormecido por muitos anos, até que, em 2024, surgiu a ideia de pedir ajuda aos vizinhos para que pudesse construir uma capela para sua "amiga do céu".

"Minha filha mandou fazer um banner e coloquei no meu muro: "Aqui, nesse local, futura Capela de Nossa Senhora Aparecida". E eu falava com um, com outro, mas não via muito entusiasmo. Então pensei que esse sonho era só meu, e que, ainda assim, iria beneficiar toda a comunidade. Até que surgiu um anjo na minha vida, o Reinaldo, que tem uma fábrica em frente à minha casa, que resolveu não apenas contribuir, e sim construir a capela. Guardei a frase que ele me disse nesse dia dentro do meu coração: "Estou dando a Capela à Nossa Senhora Aparecida, mas o presente é da senhora, dona Ciléia", contou.

Mesmo passando por difíceis episódios relacionados a sua saúde, Ciléia tinha fé de que seu sonho pudesse se tornar realidade e foi surpreendida não só pelo gesto caridoso de Reinaldo Ferreira, diretor da fábrica de blocos Consist, como também com o projeto do engenheiro Alexandre Calheiros, gestor de engenharia civil da Universo Niterói e com o trabalho do construtor Ivanildo Severino da Silva.

"Minha mãe sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida, então essa relação com a santa já existia no meu coração, e como trabalho aqui na frente, recebi o convite de fazer parte desse sonho, contribuindo de alguma forma para a construção da capela. E isso veio para mim como algo divino, porque é tudo que eu sempre imaginei para minha vida. Chamei meu grande amigo Alexandre, um dos melhores profissionais da engenharia desse país, e, pouco tempo depois de analisar a proposta, ele apareceu com um projeto de um manto sagrado em forma de capela. Ele também trouxe o Ivanildo, construtor que foi detalhista e brilhante nesse trabalho, e colocamos esse sonho em prática", contou Reinaldo.

"Quando recebi esse convite do Reinaldo, fui para o meu altar, fiz minhas orações e comecei a pensar o que eu poderia fazer, porque em uma capela cabem poucas pessoas dentro, então o que iria estimular as pessoas de fora a adorarem a capela? Foi quando surgiu a ideia de que a estrutura da capela seria a própria imagem de Nossa Senhora Aparecida, e chegamos até aqui, com a concretização dessa obra que, pra mim, é o fechamento da minha carreira, porque eu nunca tive um desafio como esse. Eu poderia ter feito apenas um 'cachotão', mas lembrei de uma frase muito importante: 'Faça o melhor que você puder nas condições que você tem, porque o dia que você tiver condições melhores, fará melhor ainda', e em cima desse lema, surgiu essa capela", acrescentou Alexandre.

SONHO REALIZADO E ABENÇOADO

A Capela de Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada na Avenida Araquem Domingues da Costa, número 14, no bairro Santa Bárbara, em Niterói, ainda não tem data para ser inaugurada, mas, como foi construída no formato da própria imagem da santa, já pode ser apreciada por todos que passam pelo local. De acordo com Ciléia, o espaço religioso será aberto ao público aos domingos, além de datas especiais e comemorativas.

"Eu fico muito emocionada, é um sonho para mim e acredito que seja a minha última obra. Esse era o término dos sonhos que a gente sonha a vida inteira, e foi muito além das minhas expectativas, não sabia que merecia tanto, realmente tenho bons e verdadeiros amigos que eu nem imaginava. Essa minha última grande obra foi doada, e essa doação não tem preço. Só tenho a agradecer a Deus, meus mentores espirituais e Nossa Senhora Aparecida por tantas bênçãos", disse a devota, que recebeu um grande presente das mãos de Reinaldo e Alexandre na manhã da última terça-feira (13), um pergaminho com a Bênção Apóstolica, concedida pelo Papa Francisco (in memoriam), diretamente do Vaticano.

"Essa capela foi abençoada pelo Papa Francisco por intercessão do Padre Marcelo, que é o Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Niterói. Ele também nos deu a graça de se comprometer a fazer a primeira missa campal aqui na capela, assim que for marcada", contou o engenheiro Alexandre Calheiros.

A forte devoção mariana, exercida por Ciléia e por uma grande massa de brasileiros, em especial, os que seguem a religião católica, se mantém persistente como uma maneira de fortalecer a fé, alcançar uma graça ou simplesmente agradecer por uma bênção. São inúmeros testemunhos, dos mais simples a milagres, que se pode ver, ler e ouvir, ocorridos desde os primeiros séculos da Igreja, e que perduram até os dias de hoje, em todos os continentes onde Maria é invocada nos mais variados títulos, e com certeza, muitos deles ainda são desconhecidos.

Para a devota, mais importante do que se definir por uma religião, está um dos mais importantes princípios bíblicos: "Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você".

"Meu lema é 'se posso ajudar, por que não?' Se não posso, não atrapalho a vida de ninguém e oriento para que outras pessoas possam ajudar. Aonde cabe a fé, o bom senso e o amor ao próximo, a gente tem sempre alguma coisa para fazer por alguém", concluiu Ciléia Pacheco.

