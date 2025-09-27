São Gonçalo tem programação para homenagear os idosos

A ação, que será realizada no dia 3 de outubro, a partir das 14h, reunirá usuários da unidade, profissionais de saúde e a comunidad - Foto: Divulgação

O Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, preparou uma programação especial para celebrar os dias Nacional e Internacional do Idoso, comemorados nos dias 27 de setembro e em 1º de outubro, respectivamente. A ação, que será realizada no dia 3 de outubro, a partir das 14h, reunirá usuários da unidade, profissionais de saúde e a comunidade.

A programação é voltada ao envelhecimento saudável, com atividades educativas, culturais e recreativas. A abertura contará com uma palestra com o tema "Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida", ministrada por profissionais da equipe multidisciplinar da unidade. A proposta é conscientizar os idosos sobre os cuidados físicos, emocionais e sociais que contribuem para um envelhecimento mais ativo e autônomo.

“A ideia é reforçar que envelhecer bem é possível e está diretamente ligado a hábitos de vida saudáveis, vínculos sociais fortes e acesso à informação e cuidados contínuos. O espaço trabalha com equipe multidisciplinar justamente para garantir esse suporte ao idoso”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, Maria Liduína da Silveira.

Além da palestra, o evento contará com uma apresentação de teatro, encenada pelos profissionais da unidade, também reforçando a temática sobre envelhecimento saudável. A peça abordará situações do dia a dia da terceira idade, destacando o valor da autoestima, da amizade e da superação de desafios.

Para completar a manhã, haverá brincadeiras interativas lúdicas e cognitivas e uma rodada de bingo, com brindes simbólicos e muita descontração. “Momentos como esse ajudam a fortalecer os laços entre os participantes e promovem saúde de forma integrada, aliando corpo e mente”, comentou a psicóloga Kátia Cilene Moreira, que atua na unidade.

O Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso atende, mensalmente, cerca de 1,5 mil pessoas com 60 anos ou mais, oferecendo serviços de fisioterapia, nutrição, psicologia, enfermagem, assistência social, pedagogia, atividades físicas, de lazer, de cultura, estimulação cognitiva e de alongamento fisioterapêutico, além do atendimento médico com geriatra.

A comemoração do Dia do Idoso reforça o compromisso do espaço com o cuidado humanizado e o protagonismo da pessoa idosa na sociedade. “É um dia para celebrar conquistas, refletir sobre os desafios e, acima de tudo, valorizar aqueles que tanto contribuíram, e continuam contribuindo, para nossa comunidade”, concluiu Maria Liduína.

Serviço – As Unidades de Saúde da Família (USFs) são responsáveis pelos atendimentos da pessoa idosa na atenção primária. Nas USFs, os idosos têm acesso a avaliação, controle de glicemia e pressão arterial, acompanhamento médico de clínico, imunização e atenção da saúde bucal. Se o idoso necessitar de cuidados de especialistas, ele é encaminhado ao Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso.