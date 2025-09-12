Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Corpo encontrado na Praia de Piratininga é de adolescente que desapareceu com namorado no mar do Leme

Parentes de Niquele Pereira Santana, de 14 anos, foram ao Instituto Médico-Legal (IML) fazer o reconhecimento

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de setembro de 2025 - 10:53
O casal de adolescentes desapareceu no mar do Leme na última quarta-feira (10)
O casal de adolescentes desapareceu no mar do Leme na última quarta-feira (10) -

A família da adolescente Niquele Pereira Santana, de 14 anos — que desapareceu na última quarta-feira (10) após ser arrastada pelas ondas na Praia do Leme, na Zona Sul do Rio com mais cinco pessoas — esteve no Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o reconhecimento do corpo da jovem, que foi encontrado na Praia de Piratininga, em Niterói, nessa quinta-feira (11). 

Os restos mortais foram encontrados por banhistas e foram posteriormente levados ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde a família fez o reconhecimento.

As buscas pelo namorado da jovem, Paulo Ricardo de Souza Silva, de 15 anos, que também está desaparecido, foram retomadas nesta sexta-feira (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas estão sendo feitas com aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motos-aquáticas da corporação.

O pai de Paulo, Ricardo Costa, de 37 anos, contou ao jornal O Globo que costuma frequentar a Praia do Leme pelos menos duas vezes por semana com parentes e amigos. Na última quarta (10), por volta das 23h, a bola que eles jogavam caiu no mar. Ricardo foi buscá-la e acabou arrastado pelas ondas.

"O mar estava até calmo. Mas tudo mudou de repente. Fiquei preso numa espécie de rodamoinho que puxava bastante. Meu filho, a namorada dele e mais duas duas pessoas entraram para me ajudar e também foram arrastados pelas ondas. Fiquei desesperado. Os bombeiros vieram e eu fui resgatado", disse.

O casal namorava há pouco mais de um ano. Paulo mora com a mãe no Santo Cristo, onde Niquele também residia com os pais.

