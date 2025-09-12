Onde está Florisvaldo? Família busca gonçalense desaparecido há quase dois meses em Araruama

Prestes a completar dois meses desaparecido, Florisvaldo de Jesus Junior, de 47 anos, segue sendo procurado pela família, que vive dias de angústia e incerteza. Morador de São Gonçalo, ele foi visto pela última vez no dia 22 de julho, em Araruama, na Região dos Lagos. Desde então, surgiram informações de que Florisvaldo estaria em situação de rua no distrito de Praia Seca, mas nenhuma pista concreta foi confirmada até agora.



De acordo com informações repassadas pela família, com a divulgação do desaparecimento de Florisvaldo, foram recebidas diversas informações, entre elas, a de que o homem estava em Praia Seca, no dia 4 de agosto.

“Disseram que viram ele em Praia Seca, Araruama. Mas já tivemos informações falsas também. Ele estaria em situação de rua, procuramos mas não encontramos”, contou a cunhada do homem, Ivana Fernandes Mendonça de Jesus, que ressaltou que, no próximo dia 22, completará 2 meses do desaparecimento.

Relembre o caso

O morador de Vista Alegre, em São Gonçalo, Florisvaldo de Jesus Junior, de 47 anos, saiu da casa do irmão em Araruama, com uma bicicleta sem dizer para onde iria, no dia 22 de julho, sendo visto pela última vez indo em direção a Via Lago e, desde então, nunca mais entrou em contato com a família.

A preocupação dos familiares gira em torno da saúde do homem, que sofre com convulsões e toma medicação controlada. O desaparecimento foi registrado na 118ª DP (Araruama), que, por meio de nota, informou: "O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e encaminhado para a 118ª DP (Araruama), que dá continuidade à investigação. Agentes realizam diligências para localizá-lo."

Quando desapareceu, Florisvaldo usava uma blusa branca e bermuda escura e a bicicleta que estava com ele era azul com cinza. Quem souber de alguma informação que ajude a localizar Florisvaldo, entre em contato com a cunhada Ivana Fernandes Mendonça de Jesus, pelo telefone (21) 98864-8110.

