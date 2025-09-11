Corpo de Bombeiros busca casal de adolescentes que desapareceu no mar da Praia do Leme
De acordo com testemunhas, os dois foram arrastados pela correnteza e não conseguiram retornar para a areia
Profissionais do Corpo de Bombeiros realizam, na manhã desta quinta-feira (11), buscas por um casal de namorados adolescentes que desapareceu na noite de quarta-feira (10) no mar da Praia do Leme. De acordo com testemunhas, os dois foram arrastados pela correnteza e não conseguiram retornar para a areia.
Ainda de acordo com os relatos, o casal estava com parentes quando o grupo entrou no mar para tentar recuperar uma bola. Todos foram arrastados pelas ondas próximo ao costão da Pedra do Leme.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas, dois homens e uma mulher, foram resgatadas com vida por guarda-vidas e levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde já receberam alta médica.
Porém, o casal de adolescentes, também envolvido no acidente, foi arrastado e, até a manhã desta quinta-feira (11) ainda não havia sido localizado.
Segundo a corporação, os agentes usam aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motosaquáticas.