Corpo de Bombeiros busca casal de adolescentes que desapareceu no mar da Praia do Leme

De acordo com testemunhas, os dois foram arrastados pela correnteza e não conseguiram retornar para a areia

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de setembro de 2025 - 11:06
Profissionais do Corpo de Bombeiros realizam, na manhã desta quinta-feira (11), buscas por um casal de namorados adolescentes que desapareceu na noite de quarta-feira (10) no mar da Praia do Leme. De acordo com testemunhas, os dois foram arrastados pela correnteza e não conseguiram retornar para a areia.

Ainda de acordo com os relatos, o casal estava com parentes quando o grupo entrou no mar para tentar recuperar uma bola. Todos foram arrastados pelas ondas próximo ao costão da Pedra do Leme.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas, dois homens e uma mulher, foram resgatadas com vida por guarda-vidas e levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde já receberam alta médica.

Porém, o casal de adolescentes, também envolvido no acidente, foi arrastado e, até a manhã desta quinta-feira (11) ainda não havia sido localizado.

Segundo a corporação, os agentes usam aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motosaquáticas.

