Corpo é encontrado na Praia de Piratininga nesta quinta-feira (11)

Bombeiros ainda não identificaram a vítima

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de setembro de 2025 - 15:50
Bombeiros foram acionados na tarde desta quinta-feira -

Um corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiras, na Praia de Piratininga nesta tarde de quinta-feira (11). As imagens do resgate realizado estão circulando nas redes sociais, mas segundo a assessoria dos Bombeiros, a identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Os bombeiros também confirmaram que foram acionados às 12h45, porém ainda aguardam mais informações sobre a vítima.

