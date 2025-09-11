Corpo é encontrado na Praia de Piratininga nesta quinta-feira (11)

Um corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiras, na Praia de Piratininga nesta tarde de quinta-feira (11). As imagens do resgate realizado estão circulando nas redes sociais, mas segundo a assessoria dos Bombeiros, a identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Os bombeiros também confirmaram que foram acionados às 12h45, porém ainda aguardam mais informações sobre a vítima.

