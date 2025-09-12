Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Adolescente atacada por pitbull em São Gonçalo já está em casa

Família agradece livramento após jovem ser atacada por cachorro da própria casa, no bairro Amendoeira

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de setembro de 2025 - 08:39
Moradores revoltados mataram o animal -

Já está em casa a adolescente de aproximadamente 15 anos que foi atacada por um cachorro da raça pitbull na tarde da última quarta-feira (10), no Amendoeira, em São Gonçalo. A família considera a sobrevivência da jovem um verdadeiro livramento de Deus.

"Ela está muito machucada, mas está bem, graças a Deus. Foi um livramento", declarou um parente próximo.

O ataque aconteceu depois que o cão, chamado Thor, caiu de uma laje e aparentou estar desorientado. De acordo com familiares, o animal já fazia parte da família há algum tempo, mas vinha apresentando um comportamento estranho. Uma pessoa que cuidava do cachorro chegou a alertar sobre a mudança de comportamento pouco antes do ocorrido.

Ainda segundo os parentes, o cachorro bateu a cabeça ao cair e ficou alguns instantes desorientado. Ao ver a situação, a adolescente correu para tentar socorrer o animal, mas ele a estranhou e passou a mordê-la violentamente.

A jovem tentou fugir, mas precisou ser socorrida por pessoas que passavam pela rua. Testemunhas relataram que, revoltados com a cena, moradores da região mataram o animal a pauladas para conter o ataque.

Para a família, apesar da gravidade dos ferimentos, a adolescente está se recuperando bem e recebe todos os cuidados necessários em casa.

"Foi de Deus não ter acontecido algo pior", completou um dos familiares.

