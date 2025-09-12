Adolescente atacada por pitbull em São Gonçalo já está em casa

Já está em casa a adolescente de aproximadamente 15 anos que foi atacada por um cachorro da raça pitbull na tarde da última quarta-feira (10), no Amendoeira, em São Gonçalo. A família considera a sobrevivência da jovem um verdadeiro livramento de Deus.

"Ela está muito machucada, mas está bem, graças a Deus. Foi um livramento", declarou um parente próximo.

O ataque aconteceu depois que o cão, chamado Thor, caiu de uma laje e aparentou estar desorientado. De acordo com familiares, o animal já fazia parte da família há algum tempo, mas vinha apresentando um comportamento estranho. Uma pessoa que cuidava do cachorro chegou a alertar sobre a mudança de comportamento pouco antes do ocorrido.

Ainda segundo os parentes, o cachorro bateu a cabeça ao cair e ficou alguns instantes desorientado. Ao ver a situação, a adolescente correu para tentar socorrer o animal, mas ele a estranhou e passou a mordê-la violentamente.

A jovem tentou fugir, mas precisou ser socorrida por pessoas que passavam pela rua. Testemunhas relataram que, revoltados com a cena, moradores da região mataram o animal a pauladas para conter o ataque.

Para a família, apesar da gravidade dos ferimentos, a adolescente está se recuperando bem e recebe todos os cuidados necessários em casa.

"Foi de Deus não ter acontecido algo pior", completou um dos familiares.