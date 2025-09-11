Andressa Suita aciona judicialmente Matheus Baldi, jornalista do Fofocalizando
A influenciadora alegou que as informações são falsas
Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, anunciou que entrará na Justiça contra o jornalista Matheus Baldi, apresentador do Fofocalizando, do SBT, depois dele divulgar uma informação que foi apontada como falsa e difamatória.
A briga teve início depois que Matheus Baldi revelou que, às vésperas da gravação de um DVD, Lisa Ritter, esposa de Thiago Brava, teria encontrado conversas comprometedoras entre os famosos. Ainda segundo o jornalista, no programa do SBT, Lisa teria entrado em contato com Andressa, que ficou chocada com as mensagens e pediu para que Gusttavo se afastasse de Thiago.
Porém, essa história foi negada pela equipe de Andressa Suita, que informou estar surpresa com a situação divulgada e veiculada pelo jornalista do Fofocalizando, e que também contactará sua equipe jurídica para tomar as medidas cabíveis.
O processo contra o jornalista será movido pelos crimes de difamação, calúnia e propagação de fake news em rede nacional, pois, de acordo com Andressa, o rumor não tem fundamento e atinge a sua imagem, a de sua família e a de Gusttavo como artista.